Grünes Licht für neuen Windpark bei Oschatz

Oschatz/Liebschützberg

Der geplante Windpark mit fünf Windrädern auf dem Käferberg bei Clanzschwitz und Zaußwitz in der Gemeinde Liebschützberg hat eine wichtige Hürde genommen. Der Regionale Planungsverband Westsachsen gab in seiner Verbandsversammlung am Freitagnachmittag grünes Licht für das Vorhaben. „Der Satzungsbeschluss erfolgte einstimmig mit einer Enthaltung“, sagte der Leiter der Regionalen Planungsstelle des Verbandes, Professor Andreas Berkner, nach der Sitzung. Nun stehe noch die Genehmigung des sächsischen Ministeriums für Regionalentwicklung aus, so Berkner. Die Unterlagen sollen im Januar beim Ministerium eingereicht werden.

Enttäuschung bei Initiative „ Gegenwind in Liebschützberg

In der Initiative „ Gegenwind in Liebschützberg“ ist die Enttäuschung groß. Doch an Aufgeben wird nicht gedacht. „Wir wollen uns mit einem Schreiben an den Ministerpräsidenten Kretschmer wenden. Er soll uns vor Ort erklären, warum man an den Windrädern festhält, obwohl der Gemeinderat Liebschützberg einstimmig dagegen ist und auch der Stadtrat Oschatz dagegen gestimmt hat – und wir mittlerweile 1000 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt haben“, sagte ein Mitglied der Initiative „ Gegenwind in Liebschützberg“.

Von Frank Hörügel