Wermsdorf

Mit Holz kennen sich die Grundschüler, die am Dienstag an den Waldjugendspielen nahe des Kirchenteiches teilgenommen haben, aus. Schließlich sind Stühle und Bänke in ihren Klassenzimmern – natürlich in verarbeiteter Form – aus diesem Rohstoff gefertigt. Jetzt konnten sie das Holz hautnah erleben und von Fachleuten Wissenswertes über den Wald als Wirtschaftsfaktor und als Lebensraum erfahren.

Nachhaltiges Engagement im Wald

„Mit der Tendenz zur Urbanisierung geht viel Wissen über den Wald verloren“, hat Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig festgestellt. Daher sei es trotz der großen Forstschäden durch Stürme und die nun nachfolgend auftretenden Borkenkäfer keine Frage, dass man auch in diesem Jahr wieder die Waldjugendspiele durchführe. Das sei, wie die Arbeit im Wald, ein nachhaltiges Engagement, zum Beispiel mit Blick auf den künftigen Berufsnachwuchs.

Rund 150 Schüler der Grundschulen aus Wermsdorf, Neusornzig, Delitzsch und Zschoppach tauschten gestern das Klassenzimmer gegen den Wald. Von Forstmitarbeitern erfuhren sie dabei Wissenswertes über Eiche, Kiefer und Co., die Eigenschaften des Holzes, aber auch über die Waldbewohner. Neben Stationen zur Wissensvermittlung gab es auch Raum für Kreatives und Bewegung.

Andreas Padberg hatte gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Müller (CDU) die rund 150 Kinder und Lehrer im Wermsdorfer Wald begrüßt. Anschließend wurden kleine Gruppen gebildet, in denen die Schüler die zehn Stationen durchliefen. Nachdem er die Hälfte davon absolviert hatte, fand Carlo von der Grundschule Zschoppach die Kreativstation am besten. Dort sollte die Gruppe gemeinsam Material im Wald sammeln, mit dem sie ein Bild in einem vorbereiteten Rahmen gestaltete. Das wurde dann fotografiert. „Ich freue mich aber auch schon auf die Stationen, die noch kommen“, betonte der Zehnjährige, dessen Lieblingsfach Sport ist. Marion Schubert, Klassenleiterin der Klasse 4 der Grundschule Neusornzig, war bereits zum zweiten Mal mit einer Gruppe bei den Waldjugendspielen. „Die Kinder sind sehr interessiert und ich habe den Eindruck, dass es ihnen gefällt“, sagte sie. Das Stockspiel, bei dem Koordination und Konzentration eine große Rolle spielen, fand sie „toll“. Was hier geboten werde, ergänze den Unterrichtsstoff zum Thema Wald wunderbar. Der Wald als „Klassenraum“ biete zudem Möglichkeiten zu praktischen Tests, die es in der Schule nicht gäbe. Jonas aus Ablaß, der in Neusornzig zur Schule geht, konnte sich gar nicht für eine Lieblingsstation entscheiden. „Ziemlich alle waren gut“, stellte er fest.

Kinder mit Interesse bei den Waldspielen dabei

Mike Plänitz, Sachsenforst-Mitarbeiter aus dem Revier Collm, betrachtet die Waldjugendspiele als „angenehme Abwechslung“ zum Arbeitsalltag. Man sähe hier niemanden, der gelangweilt ist. „Ich habe den Eindruck, dass die Kinder mit Interesse dabei sind“, sagte er. An der von ihm betreuten Station mit den Tastboxen hätten die meisten jedenfalls viel Spaß.

Forstbezirksleiter Andreas Padberg unterstrich, dass die Nachfrage der Schulen nach dieser Veranstaltung größer sei, als die Angebote, die man unterbreiten könne. Bereits in der jetzigen Dimension könne man bei den Waldjugendspielen nur dank des Engagements vieler Forstmitarbeiter und der Unterstützung zahlreicher Partner fachlich fundierte Waldpädagogik mit Spiel und Spaß anbieten.

Von Axel Kaminski