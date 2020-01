Grundschüler lernen im Getreidelager

Cavertitz

Traktor statt Schulbank und Getreidelager statt Klassenzimmer: Die Drittklässler der Cavertitzer Grundschule haben jetzt einen ebenso ungewöhnlichen wie spannenden Schultag erlebt. Einen Tag lang wurden sie von Landwirten unterrichtet und konnten anschließend Arbeitsplätze und Technik besichtigen.

Erik Scholz (l.) und Nick Lohse mit den Schülern der 3. Klasse. Quelle: Jana Brechlin

Nick Lohse und Erik Scholz absolvieren derzeit eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Wirtschafter an der Fachschule für Landwirtschaft in Großenhain. Dazu gehöre auch die Kommunikation und das Vorstellen des Berufsbildes, erklärte Beate Streubel von der Fachschule, die die beiden Studenten bei ihrem Außeneinsatz begleitete. „Dass man anderen etwas beibringen kann, gut reden und Menschen führen kann, ist wichtig für die Ausbildereignung“, machte sie deutlich. Nach der Fortbildung über zwei Wintersemester könnten die Absolventen noch die Meisterschule anschließen.

Erik Scholz zeigt den Kindern, die Abfüllanlage für Getreide. Quelle: Jana Brechlin

Vorbereitet mit Merkblättern, Wissenstests und Spielzeugmodellen ihrer Landwirtschaftstechnik waren die angehenden Wirtschafter zunächst in der Grundschule zu Gast und sprachen dort über „Die Kartoffel“ und „Unser Getreide“. Anschließend wurden auf dem Kartoffellagerhof der Agrargenossenschaft Laas in Cavertitz Abfülltechnik sowie Lagerräume vorgestellt. Und natürlich konnten die Kinder in einem echten Traktor und einem Teleskoplader probesitzen. Nick Lohse (21 Jahre) erklärte den Schülern, warum Kartoffeln kühl und dunkel gelagert werden sollen, dass „Laura“ die beliebteste Sorte in Deutschland ist und worin der Unterschied zwischen mehlig und festkochend besteht.

Getreide wie Sand am Meer

Der 23-jährige Erik Scholz zeigte danach, wie grammgenau das Getreide für Kunden abgewogen werden kann und machte das gleich mit zehn Kilogramm Weizen vor. „Wir können hier auch große Menschen Haferflocken quetschen, die dann die Kunden für ihre Tiere bei uns kaufen“, erzählte er und ließ den Kinder auch einmal Hafer-, Weizen- und Gerstenkörner durch die Hände rieseln. „Wie Sand am Meer“, lautete das Urteil der Mädchen und Jungen.

Seine Chefin Sylke Hesse war begeistert von dem Projekttag. „Wir finden es toll, dass der Berufsnachwuchs auch lernt, wie man über die Landwirtschaft spricht und die Arbeit so anschaulich vorstellt“, sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Laas. Man müsse schon bei den Kindern damit beginnen, zu vermitteln, was die Bauern eigentlich tun und wie wichtig deren Arbeit ist.

Agrargenossenschaft unterstützt Landwirte

Die Agrargenossenschaft Laas unterstütze deshalb bereitwillig Termine für diesen. „Wir freuen uns immer, wenn Kindergarten oder Schule einen Besuch bei uns planen. Besonders die Technik beeindruckt die Kinder und natürlich sind alle begeistert, wenn es zu den Kälbern geht“, beschreibt Sylke Hesse.

Für die jungen Landwirte hat sich die gute Vorbereitung auf den Tag gelohnt. „Es hat alles geklappt und die Kinder waren aufmerksam dabei“, freute sich Erik Scholz. Am Ende überreichte er gemeinsam mit Nick Lohse den Grundschülern noch Schlüsselbänder und Rucksäcke als Andenken an den Unterricht in der Landwirtschaft.

Von Jana Brechlin