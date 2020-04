Grundschulen können Hygieneanforderungen erfüllen

Dahlen/Wermsdorf

Vor 115 Jahren wurde das Schulgebäude errichtet, in dem heute die Dahlener der Klassenstufen 1 bis 4 unterrichtet werden. Aus vorgestrigen Zeiten sind die hygienischen und sanitären Verhältnisse jedoch nicht, im Gegenteil. „Wir haben in den großzügigen Toiletten insgesamt 24 Waschbecken bei 140 Schülern“, erläutert Schulleiter Steffen Hennig. Damit sieht er die Schule auch für jene Zeit gerüstet, in der mehr passieren wird als die momentane Notbetreuung.

Desinfektionsmittel gehört schon länger dazu

Die Regeln dafür schildert er so. „Die Eltern oder Großeltern verabschieden sich an der Eingangstür von den Kindern. Diese hängen ihre Jacken auf und werden sofort zum Händewaschen geschickt, bevor sie in die Klassenräume dürfen.“ An den Waschbecken gäbe es Seifenspender in ausreichender Zahl, dazu Einmalhandtücher und Gebläse. Außerdem seien in jedem Unterrichtsraum ein Waschbecken sowie eine Pumpflasche mit Desinfektionsmittel vorhanden. „Letzteres gehört bei uns schon länger dazu, denn es ist auch in Zeiten ’normaler’ Grippe sinnvoll“, betont Steffen Hennig.

Dahlens Schulleiter Steffen Hennig Quelle: Axel Kaminiski

Harte Diskussion mit Eltern um Notbetreuung

Gut ausgestattet sei die Schule ebenfalls mit antiviralem Konzentrat zur Flächenreinigung. „Das haben wir am 13. März bestellt und in der gewünschten Größenordnung zeitnah geliefert bekommen. Nach Anleitung verdünnt sei es auch zur Desinfektion der Hände geeignet. Derzeit würden jeden Tag Tische, Türklinken und die Drücker der Toiletten desinfiziert, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten.

Harte Diskussion – vor allem mit Eltern – gäbe es derzeit um die Art der Notbetreuung. „Es findet kein Unterricht statt“, betont der Schulleiter. Das habe er verboten, denn das Einhalten der Abstände und damit das Vermeiden der Übertragung der Krankheit sei wichtiger als eine richtig gerechnete Aufgabe oder ein richtig geschriebenes Wort. Außerdem würde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehen, wenn Kinder in der Notbetreuung unterrichtet würden und jene, die zuhause bleiben müssen, nicht.

Die Lehrerinnen und Lehrer würden darunter am meisten leiden. „Sie sind verzweifelt, dass kein normaler Unterricht stattfinden kann“, betont Steffen Hennig. Nachdem in den vergangenen Wochen viel Stoff geübt und wiederholt worden sei, gehe es nun auch darum, neue Inhalte zu vermitteln. Dazu habe man weitere Lernvideos gedreht, verteile sie über die Plattform Lernsax und per E-Mail und hoffe auf vernünftige Internetverbindungen bei den Nutzern. Eine Ausnahme gäbe es: Nachdem die Erstklässler zunächst mit der Druckschrift vertraut gemacht wurden, sei jetzt normalerweise das Erlernen der Schreibschrift dran. Darauf verzichte man im Moment, um keine irreparablen Fehler beim autodidaktischen Lernen zu riskieren.

Modernster Schulbau mit nagelneuen Sanitärräumen

Der modernste Schulbau in der Region steht in Wermsdorf. Dort wurde im vergangenen Jahr die neue Grundschule eingeweiht. Ebenfalls nagelneu sind seitdem die Sanitärräume, davon gibt es auf jeder Etage jeweils Räume für Jungen und Mädchen. So selbstverständlich wie dort das Händewaschen soll für alle nun die Nutzung des Spenders mit Desinfektionsmitteln sein, der direkt im Eingangsbereich steht. „Die Kinder wissen, dass sie sich gleich die Hände reinigen sollen, bevor es überhaupt in die Räume geht“, sagt Schulleiterin Ilona Reinert. Vom Reinigungspersonal würden täglich die Oberflächen in allen benutzten Zimmern gereinigt.

Offene Fragen zu künftigem Unterricht

Bisher findet im neuen Schulhaus eine Notbetreuung mit rund 20 Kindern statt. Ob ab dem 4. Mai die Viertklässler wieder zum Unterricht kommen, dazu gebe es noch keine offizielle Meldung. „Wir kennen auch noch keine Rahmenbedingungen dafür: Wie groß Gruppen sein dürfen und ob Unterricht in allen Fächern oder nur den Kernfächern stattfinden soll“, beschreibt Ilona Reinert.

Das moderne Wermsdorfer Schulgebäude Quelle: Jana Brechlin

Ihr sei bewusst, dass die nächsten Schritte immer nur nacheinander und in Abstimmung mit der Politik erfolgen könnten. Das dauere manchen Familien vermutlich zu lange, andere störe die Ungewissheit. „Es gibt viele Fragen“, hat sie beobachtet, „die Familien wollen wissen, wie die Zeugnisausgabe stattfindet oder ob es eine Feier zum Schulanfang geben wird.“ Eine Perspektive, um besser planen zu können, sei wünschenswert, aber nicht zu erzwingen. „Eine optimale Lösung gibt es im Moment nicht, wir versuchen einfach, einen guten Weg zu finden.“ So seien die Lehrer in engem Kontakt mit den Elternhäusern, damit die Grundschüler daheim ihre Aufgaben bewältigen. Per E-Mail oder als Kopien erhalten die Familien den Stoff für die einzelnen Fächer. „Allen Kollegen ist bewusst, dass die Kinder eines Tages mit unterschiedlichem Wissensstand in ihre Klassen zurückkehren werden und jeder macht sich Gedanken, wie es dann für alle weitergehen kann“, versichert die Schulleiterin.

Ines Reinert, Leiterin der Grundschule Wermsdorf Quelle: Jana Brechlin

Schwerpunkt liegt bei Wiederholung von Aufgaben

Derzeit liege der Schwerpunkt bei der Arbeit daheim auf Wiederholungen. Neuen Lernstoff ohne die Anleitung durch Lehrer zu erarbeiten, sei problematisch. Auch mit Maske zu unterrichten, kann sich Ilona Reinert nur schwer vorstellen. „Gerade die Jüngsten, die lesen und schreiben lernen, müssen sehen können, wie ich Worte spreche – mit Maske ist das unmöglich", gibt sie zu bedenken. Angesichts dessen würden sich Kinder wie Lehrer sehr auf eine Rückkehr zur Normalität freuen, auch wenn noch offen ist, wann das sein wird.

Von Jana Brechlinund Axel Kaminski