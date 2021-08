Gunther Emmerlich im Interview über sein Lions-Benefiz-Konzert in Oschatz

Oschatz

Am 10. September kommt Gunther Emmerlich mit seinem Ensemble zum Benefizkonzert des Lions-Clubs in die Oschatzer St. Aegidienkirche. Im Interview erklärt der Künstler, was die Besucher erwartet und wieso er nach seiner Corona-Impfung die ganze Nacht wach im Bett gesessen hat.

Zur Person Gunther Emmerlich (76) wurde im thüringischen Eisenberg geboren, studierte an der Ingenieurschule für Bauwesen in Erfurt, ehe er nach fünfjährigem Studium 1972 die Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar in der Fachrichtung Operngesang absolvierte. 20 Jahre agierte der Künstler als festes Ensemblemitglied der Semperoper Dresden, wo er als Bass große Erfolge verbuchen konnte. Mit Solisten der Sächsischen Staatskapelle Dresden gibt er Kirchenkonzerte und ist Gast bei großen Klassik- und Opern-Galas mit den renommiertesten Orchestern in den bekanntesten Konzertsälen und Open Air Bühnen. Gunther Emmerlich gastierte bisher in fast allen europäischen Ländern, Asien, Nord- und Südamerika und lebt in Dresden. Er ist Moderator von Fernsehsendungen, ist Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung und wurde unter anderem mit dem Bambi und der Goldenen Henne sowie dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Wie sind Sie bislang durch die Pandemie gekommen?

Ich habe schon viel überlebt, auch schon Generalsekretäre. Ich bin zweifach geimpft. Mir wurden die schlimmsten Nebenwirkungen prophezeit – dann habe ich die ganze Nacht im Bett gesessen und darauf gewartet. Es ist aber nichts passiert. Im Gegensatz zu manch anderem bin ich der Meinung: Wenn das Haus brennt, ist alles andere als löschen ziemlich dämlich.

Was haben Sie gemacht in der Zeit, und wie geht es jetzt weiter?

Ich habe mein viertes Buch vollendet und dazu auch ein Programm geschrieben. Das führe ich nun mit Musikern bei musikalischen Lesungen auf. Es wird auch die Wiederaufführung eines Programms mit Katrin Weber geben; die Premiere war kurz vor Corona, das nehmen wir wieder auf. Ich werde weiter in Mainz den Gutenberg spielen (“Johannes Gutenberg – das Musical“). Und mit Schauspieler Thomas Thieme bereite ich ein fiktives Gespräch zwischen Bach und Händel vor. Er spielt den Bach, ich den Händel. Es gibt also viel zu tun.

Was erwartet die Besucher Ihres Benefizkonzerts in Oschatz?

Wir kommen mit einer kammermusikalischen Formation – aus Cello, Orgel, Trompete und Sopranistin. Diese Besetzung gibt es, mit wechselndem Programm, schon seit langer Zeit. Das macht uns große Freude. Das Programm reicht von Renaissance, über Barock bis Romantik. Auch Spirituelles lassen wir erklingen. Der Anspruch ist hoch, jeder Ton wird auf dem silbernen Tablett serviert. Und ich werde viel Interessantes über die Musik, Martin Luther und sein Verhältnis erzählen.

Kennen Sie Oschatz?

Natürlich, ich bin hier schon öfter aufgetreten. Ich freue mich auf die St. Aegidienkirche. Das ist ein schöner Raum für schöne Musik und gute Gedanken.

Worauf müssen Sie mit Blick auf die Akustik achten?

Man muss sehr gut artikulieren – das ist aber immer ratsam, wenn man eine Bühne betritt. Das wissen bloß manche Politiker noch nicht.

Geben Sie häufiger Benefizkonzerte?

Ja – viel im mitteldeutschen Raum und viel für Kirchen. Unter anderem für eine neue Orgel in der Kirche in Kahla, wo Johann Walter einst die ersten evangelischen Lieder komponierte. Ich habe mich für meine Heimatkirche in Eisenberg zugunsten einer neuen Turmspitze engagiert. Und ich war jahrelang Schirmherr für die Generalsanierung der Stadtkirche in Wittenberg, der Kirche in der Martin Luther Pfarrer war.

Vorverkauf ab sofort in der Oschatz-Information sowie über eventim.de. Die Karte kostet 20 Euro. Der Erlös des Abends fließt in soziale Projekte mit Schwerpunkt in der Region Oschatz.

Da in diesem Jahr pandemiebedingt kein Programmheft mit Anzeigen erscheint, die sonst einen wichtigen Teil der Einnahmen ausmachen, bittet der Club außerdem um Spenden für die gute Sache: Förderverein des Lions-Club Oschatz e.V., Sparkasse Leipzig, IBAN: DE 52 8605 5592 1520 0048 90, BIC: WELADE8LXXX. Verwendungszweck: Konzert 2021.

Von Björn Meine