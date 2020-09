Gut Holz: Oschatz hat eine neue Kegelbahn

Oschatz

Premiere für Yvonne Reinhardt: Die neu gewählte Vize-Vorsitzende des Kreissportbundes Nordsachsen hatte am Mittwoch ihren ersten öffentlichen Auftritt in Oschatz. Zum Amtsantritt weihte sie gemeinsam mit Vertretern der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, der Stadtverwaltung Oschatz, des Stadtrates, Freizeitstätten-Aufsichtsrates und im Verein organisierten Kegelsportlern die neue Kegelbahn im Platschbad ein.

Vor knapp zwei Jahren begannen die Arbeiten zum Umbau des Bades. Die Überlegungen dazu reichen zurück bis ins Jahr 2013. „Damals zogen wir in die Betrachtungen mit ein, einen Ersatz für die marode Kegelbahn im Wellerswalder Weg zu schaffen“, erinnere Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos). Rückblickend sei das Gesamtprojekt Bad eine „ziemlich schwierige Geburt“ gewesen. Aber, so das Stadtoberhaupt, die Kinder einer solchen Geburt seien besonders schön – und das träfe auch auf die Kegelbahn zu. Der Neubau ist ausgelegt für Freizeitsport und erfüllt ebenso die Anforderungen an Wettkämpfe auf Bundesebene.

Knapp 400 000 Euro selbst investiert

Die europaweite Ausschreibung des Baus hatte zur Folge, dass die gesamte Anlage aus einer Hand kommen musste. „Eine Tatsache, die nicht bei allen Keglern der Stadt auf Verständnis stieß, denn nicht jeder Wunsch nach spezieller Ausstattung oder Technik konnte hier berücksichtigt werden“, sagte er.

Claudia Werner von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH desinfiziert die Kugeln – eine pandemiebedingte Notwendigkeit. Quelle: Christian Kunze

Die Verzögerungen im Bauablauf, nur zum Teil den Folgen der Corona-Pandemie geschuldet, hätten allen Beteiligten noch einmal viel Geduld abverlangt. „Ich bin dankbar, dass der Stadtrat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und dem Betreiber der neuen Anlage und dem Fördermittelgeber hier um konstruktive Lösungen gerungen hat“, so das Stadtoberhaupt. Unterm Strich stehen für die Vier-Bahnen-Anlage mit Gastronomie, Umkleide und Sitzgelegenheiten sowie Schuhausleihe Kosten von 615 000 Euro zu Buche. Knapp 400 000 Euro davon wurden aus der eigenen Tasche aufgebracht.

Noch keine Lösung für Hostel-Ausbau

Bereits seit Mitte Juli konnten sich die Vereine mit den Bedingungen auf der neuen Bahn vertraut machen. Ab dem 1. Oktober soll das nun auch der weiteren Öffentlichkeit möglich sein, ferner öffnen an diesem Tag die Saunen und die Gastronomie. Abgerundet wird die Inbetriebnahme der neuen multifunktionalen Freizeiteinrichtung mit der Eröffnung der Wasserlandschaft am dritten Oktoberwochenende.

Blick auf die vier Bahnen Quelle: Christian Kunze

Immer noch ausstehend ist bis zum jetzigen Zeitpunkt die Investition in weitere Übernachtungsmöglichkeiten. Die Erweiterung des Europäischen Jugendcamps in Form eines Hostels kann noch nicht umgesetzt werden. Knackpunkt ist, dass es noch keine vollständige Finanzierung für den Innenausbau des Beherbergungstraktes mit 32 Betten gibt. „Wir können hier leider noch keine Neuigkeiten verkünden und sind weiter auf der Suche nach Möglichkeiten, den Ausbau umzusetzen. Die Bemühungen dauern an“, erklärte Freizeitstätten-Geschäftsführer und Kämmerer der Stadtverwaltung, Jörg Bringewald, auf Nachfrage.

Von Christian Kunze