Gut fürs Geschäft: Maske schützt Kunden im Oschatzer Sex-Shop doppelt

Als Horst Wächtler am 1. Dezember 1990 seinen Sex-Shop eröffnete, war das eine Sensation in der Kleinstadt. Die Riesaer Straße avancierte im Volksmund zur Oschatzer Sex-Meile, zwei Wochen zuvor hatte bereits ein paar Häuser weiter ein ähnliches Geschäft aufgemacht.

Ein Job wie jeder andere

Inzwischen sind 30 Jahre vergangen. In der Riesaer Straße gibt es heute nur noch einen Erotik-Shop, den Eike Wächtler-Rudolph am 1. Januar 2000 von ihrem Vater übernommen hatte. Die gelernte Verkäuferin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Wurde sie in der Kleinstadt als junge Frau schief angeguckt, als sie das Geschäft vor knapp 20 Jahren übernahm? „Überhaupt nicht“, sagt die 44-Jährige. Sie habe zwar etwas Angst gehabt, als ihre Kinder später dann in die Schule kamen. „Klar lassen die Mitschüler mal einen Spruch ab. Die Eltern und Lehrer haben das aber nie als Problem gesehen“, ist sie froh. Auch bei Familienfeiern oder im Bekanntenkreis sei der Sex-Shop kein Gesprächsthema. „Das ist mein Job – ein Job wie jeder andere. Ich habe Schreibwarenverkauf gelernt, und genau so ist das hier auch. Ich kann nichts Negatives über diesen Beruf sagen, habe entspannte, liebe und freundliche Kunden.“

Nach erstem Lockdown Umsatzeinbruch

Im ersten Lockdown im Frühjahr war der Umsatz im Oschatzer Sex-Shop bei Null, da Eike Wächtler-Rudolph keinen Online-Handel anbietet. Als das Geschäft wieder öffnen durfte, war der Kundenzuspruch zuerst sehr verhalten. „Meine älteren Kunden sind die ersten drei Wochen ganz weggeblieben. Die haben nur Lebensmittel eingekauft, mehr war da nicht.“ Doch dann seien viele neue Kunden dazu gekommen. „Wahrscheinlich haben sie sich durch die Maske ein bisschen anonymer gefühlt.“

Frauen wollen sich schick machen

Während in der Anfangszeit vor 30 Jahren fast ausschließlich Männer den Erotik-Shop besuchten, gehörten jetzt auch Paare und Frauen zu den Stammkunden. „Gefragt sind bei den Frauen aktuell Dessous, Dessous, Dessous: Ich nehme an, dass liegt daran, dass die Frauen nicht rauskommen. Es gibt keine Feiern oder Restaurantbesuche, für die sich Frauen schick machen können – dann machen sie sich wenigstens zu Hause schick.“ Und bei den allein stehenden Männern stehe Sex-Spielzeug ganz oben in der Gunst. „Die können nicht raus und konzentrieren sich zu Hause auf sich selbst.“ Zudem gebe es feste Paare, die jetzt durch Homeoffice mehr Zeit füreinander haben und mal etwas Neues ausprobieren wollten.

Kunden aus jeder Altersklasse und jeder Schicht

Gibt es überhaupt den typischen Kunden des Oschatzer Sex-Shops? „Nein, die kommen aus jeder Altersklasse und jeder Schicht. Da gibt es die 18-Jährigen, die zum Gucken kommen, was es so alles gibt. Oder auch die Älteren, die allein sind und sich mal ’ne DVD holen, weil sie kein Internet nutzen.“

Döbelner wollen es ein bisschen exklusiver

Einzugsgebiet ist nicht nur die Region Oschatz, sondern auch Riesa, Döbeln, Grimma, Torgau und Meißen. Gibt es da regionale Unterschiede, sind die Oschatzer verklemmt oder freizügig? „Verklemmt sind die Oschatzer und Riesaer nicht, das kommt eher aus der Torgauer Richtung. Die Döbelner wollen es ein bisschen exklusiver, die holen auch mal teurere Sachen.“

In letzter Zeit läuft Geschäft gut

Und wie hat sich der Umsatz im Corona-Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr davor entwickelt? „Ich habe mir die Zahlen noch nicht genau angeguckt. Aber vom Gefühl her läuft es jetzt besser. Wie gesagt, die ersten drei Wochen nach dem Lockdown im Frühjahr nicht, aber die letzten sechs, acht Wochen läuft es besser als 2019.“

Einfach mal ein paar Frauen beraten

Ende November rückt jetzt das Weihnachtsgeschenk in den Fokus. Kristallisiert sich da schon ein Bestseller heraus? „Auf alle Fälle Womanizer.“ Der Druckwellen-Vibrator für Frauen liege in diesem Jahr im Trend. Und auch Dessous seien als Weihnachtsgeschenk angesagt. Dass Dessous jetzt stärker nachgefragt werden, darüber freut sich Eike Wächtler-Rudolph besonders. „Dessous verkaufen, das ist schon so mein Ding – einfach mal ein paar Frauen beraten.“

Pornostar Vivian Schmitt beim 30. nicht dabei

Eine große Feier wie zum 25-jährigen Bestehen des Sex-Shops, als hier der Pornostar Vivian Schmitt Autogramme gab, wird es zum 30-Jährigen wegen Corona nicht geben. „Das holen wir im nächsten Jahr nach“, sagt die 44-Jährige.

