Gute Perspektiven für Carbonbeton aus Oschatz

Oschatz/Dresden/Leipzig

Schneller, effizienter und klimafreundlicher bauen – mit Bauteilen aus Oschatz. Wie das geht, kann derzeit in Dresden verfolgt werden, wo, begleitet von der Technischen Universität (TU) der Stadt und dem C-3-Verband, der Cube entsteht, das weltweit erste Gebäude aus Carbonbeton. Die Teile dazu liefert das Betonwerk Oschatz. Dass die TU Dresden und das Oschatzer Unternehmen damit auf dem richtigen Weg sind, bescheinigt ihnen jetzt eine Studie.

Potenzialanalyse aus Leipzig

Dafür haben Studierende der Wirtschaftshochschule HHL Leipzig Graduate School of Management eine Potenzialanalyse vorgelegt, die dem Werkstoff Carbon weitreichende Perspektiven attestiert. Davon könnten neben der Baubranche und dem Immobiliensektor auch der Denkmalschutz und die Umwelt profitieren, so ein Fazit.

Sand als Rohstoff wird knapp

„Wir wissen, dass Carbonbeton nicht alle Probleme der Welt lösen kann“, räumt Matthias Tietze, wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Dresden und kaufmännischer Geschäftsführer des C-3-Verbandes, ein. Dennoch könne diese Bauweise erheblich zur Ressourceneinsparung beitragen, denn Sand sei bereits heute ein knappes Gut. „Dank der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit von Carbon, die direktes induktives Laden und Heizen des Bauteils sowie Datenübertragung möglich macht, eignet sich Carbonbeton ideal für den Einsatz im Bereich Smart City“, fügt er hinzu.

Bauteile sind flexibel

Dass Bauteile aus dem Material besonders schlank, flexibel und formbar hergestellt werden können, zeigt sich aktuell am Dresdener Cube. Wie der Name – übersetzt: Würfel – sagt, entsteht hier ein würfelförmiges Gebäude. Das Dach jedoch erhält eine gedrehte und geschwungene Form, den Twister. Das Haus, das künftig für Tagungen und Präsentationen genutzt werden soll, ist eine Gemeinschaftsarbeit des C-3-Verbandes.

Wissenschaft und Praxis als Partner

Darin arbeiten Wissenschaftler und Praxispartner wie das Oschatzer Betonwerk zusammen. Letzteres hat bereits Erfahrungen mit Carbon und liefert nun erstmals Teile für ein komplettes Gebäude. „Die Box steht mittlerweile im Rohbau, die Bautätigkeit geht aber weiter. Für uns ist es das erste Projekt in dieser Größe“, macht Prokuristin Birgit Zocher deutlich.

Nur geringe Wandstärke nötig

Auffällig sind nicht nur die deutlich leichteren und extrem schmalen Elemente – die Wandstärke beträgt gerade vier Zentimeter, was laut Leipziger Studie auch in der Nutzung spürbare Vorteile hat. So gehe man je nach Anwendung von bis zu zwölf Prozent mehr Fläche aus, die gewonnen werden kann. Durch die Korrosionsbeständigkeit von Carbon entfalle zudem die zusätzliche Betonschicht, die sonst als Schutz des rostanfälligen Stahls aufgebracht werden muss.

Auch im Denkmalschutz Einsatz möglich

Durch die hohe Tragfähigkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten biete sich Carbonbeton sowohl im Industriebau, im Denkmalschutz wie auch im Wohnungsbau an. „Der Einsatz soll für alle Bereiche möglich werden“, so Birgit Zocher vom Betonwerk Oschatz.

Weitere Projekte gesucht

Die Hochschule in Leipzig und die TU Dresden sowie der C-3-Verband seien nun bemüht, schnellstmöglich – gerade vor dem Hintergrund des rasanten Klimawandels – Praxispartner zu finden, mit denen weitere Bauprojekte umgesetzt werden können, kündigt Henning Zülch, Professor an der HHL Leipzig, an.

Von Jana Brechlin