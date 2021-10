Gute Resonanz auf erste Oschatzer Kleingärtner-Sprechstunde

Oschatz/Collm-Region

Der stellvertretende Vorsitzende des Regionalvorstandes der Kleingärtner Torgau/Oschatz, Krafft Spirling, zieht ein positives Fazit nach seiner ersten Sprechstunde für Kleingärtner, Spartenchefs und Vereinsvorstände diese Woche in Oschatz.

„Wir hatten uns als Regionalvorstand vorgenommen, enger als bisher mit allen Gartenfreunden im Bereich Oschatz ins Gespräch zu kommen“, erinnert Spirling. Die erste Auflage der Sprechstunde fand im Vereinsheim der Anlage „Oschatz Süd-Sparte Erich Billert“ statt. Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Kathrin Ahlgrimm und Matthias Eberlein begrüßte der Initiator mehreren Vertreter der Vereine der Gartenstadt, konkret „Erich Billert“, „Eulensteg“ und „Stranggraben“. Dass nur Kleingärtner aus drei Vereinen erschienen waren, mute zwar wenig an. „Jedoch waren wir insgesamt fast zwei Stunden miteinander im Gespräch. Die Themen reichten von Vereinsrecht mit Fokus auf die Gartenarbeit über interne Angelegenheiten bis hin zur Bereitschaft, unsere Arbeit als Gremium zu unterstützen“, freut sich Spirling.

Das neue Angebot sei der richtige Weg, bekräftigt der Vize-Verbandschef. „Zusammen zogen wir das Resümee, dass Gesprächsrunden in direkter Nähe besser sind, als wenn man bis nach Torgau fahren müsste“. Auf alle Fragen gab es eine Antwort und recht schnell vereinbarten die Vorstandsmitglieder, die Sprechstunde fortzusetzen. „Wir rufen alle Vereine des Bereiches Oschatz auf,weiter das Gespräch mit uns zu suchen“, ermutigt Spriling. Das Angebot richte sich nicht nur an die Spartenchefs, sondern auch an jeden einzelnen Kleingärtner.

Der nächste Termin für die Gärtner-Gesprächsrunde ist am Dienstag, dem 26. Oktober, ab 17 Uhr in der Anlage „Erich Billert“. Krafft Spirling bittet Interessenten um vorherige Anmeldung unter der Handynummer 0157 71462856, so dass der Ablauf für die einzelnen Gespräche abgestimmt werden kann und keine unnötigen Wartezeiten entstehen. Ab Januar wolle der Vorstand des Vereins auf ein Angebot des Spartenchefs der Oschatzer Billert-Gärtner, Christoph Senkel, zurückgreifen und eine Laube für die Gespräche nutzen. „Ob dies gelingt, darüber werden wir rechtzeitig informieren“, so Spirling.

Von Christian Kunze