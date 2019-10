HO-Verkäufer: Arbeit bei Wermsdorfer Fest war begehrt

Wermsdorf

Am Freitag wird das Horstseefischen in Wermsdorf eröffnet. Dann jährt sich das Fest zum 50. Mal. Allerdings hatte das Abfischen auch zuvor stets für Aufmerksamkeit gesorgt.

„Auch einen Verkauf gab es vorher schon am Horstsee. Dort, wo heute die Fischerstele steht, hatten wir früher unseren Stand“, erinnert sich Rudi Kühne. Der Thalheimer hat knapp 30 Jahre für die Handelsorganisation HO in Oschatz gearbeitet und war dafür jedes Jahr beim Horstseefischen im Einsatz. „Zuerst gab es nur Karpfenverkauf. Dann, als das ein richtiges Fest wurde, ist auch das Angebot gewachsen.“ Hinzu seien Spezialitäten wie gebackener Karpfen gekommen, der teilweise in eigens ausgetüftelten Kippbratpfannen zubereitet wurde und nach dem die Besucher lange angestanden hätten.

Eingeschworener Kollegenkreis

Der heute 81-Jährige ist stolz darauf, während seines Berufslebens immer am Horstseedamm dabei gewesen zu sein. „Ich habe jedes Fischerfest mitgemacht. An diesem Wochenende wollte jeder gerne arbeiten. Da war viel Geld zu verdienen und das hat sich keiner entgehen lassen, niemals war jemand zu dieser Zeit krank“, erzählt Rudi Kühne. Das habe bei anderen Begehrlichkeiten geweckt, doch das Team sei nahezu unverändert geblieben. „Wir waren eine eingeschworene Truppe und haben zusammengehalten. Neu kam da keiner rein“, beschreibt der Thalheimer. Man habe mit allen Beteiligten, allen voran den Kollegen von der Binnenfischerei, ein gutes Verhältnis gehabt.

Auch bei Leipziger Markttagen dabei

Als HO-Verkäufer habe man auch bei den Leipziger Markttagen die Besucher mit Wermsdorfer Fischen versorgt. „Dazu haben wir die Ware täglich frisch aus Mutzschen geholt und nach Leipzig geschafft. Die Karpfen waren dann schon fix und fertig portioniert und vorbereitet“, erzählt Rudi Kühne.

Von Jana Brechlin