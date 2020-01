Haben die Oschatzer Rhesusaffen den Silvesterlärm verkraftet?

Oschatz

„So etwas tut weh, erst recht, weil es sich unter anderem um Gorillas handelt. Auch ein über 40 Jahre alter Zuchtgorilla war dabei. Diese Tiere sind vom Aussterben bedroht, das macht es noch schlimmer“, sagt Oliver Tessmer.

Der Ergotherapeut und Tierpfleger vom O-Schatz-Park spricht von dem Vorfall im Krefelder Zoo zur Silvesternacht. Eine Himmelslaterne entfachte ein Feuer im Affenhaus, bei dem mehr als 30 Tiere, darunter auch Orang-Utans und Flughunde, ums Leben kamen. Tessmer weiß, wie nah solch ein Vorfall vor allem den Tierpflegern geht, die über Jahre eine enge Beziehung zu ihren Schützlingen aufbauen. „Da willst du nicht in der Haut des betroffenen Pflegers stecken“, sagt der 53-jährige, der selbst schon Damwildkitze und Lämmer mit der Hand aufgezogen hat.

Am 31. Dezember wird das Gelände bereits um 15 Uhr abgeschlossen

Krefeld hat gezeigt – auf solche Unfälle kann man sich nur bedingt vorbereiten. Dennoch werden jedes Jahr zu Silvester Vorkehrungen getroffen, um so weit es geht für das Wohl der Tiere zu sorgen. So auch im Oschatzer Tierpark. Am 31. Dezember wird das Gelände bereits um 15 Uhr abgeschlossen, ebenso alle Fenster. Die Tiere kommen ins Innengehege. Die Fluchttiere könne man nicht auf engen Raum einsperren, daher bleiben die Alpakas und das Damwild auf ihren Wiesen.

Tessmer bedauert dies, denn er weiß, wie hoch der Geräuschpegel um den Park herum zu Silvester wird. Viel Jugendliche zünden Feuerwerk im benachbarten Stadtpark, auch auf dem Eulensteg nebenan wird viel geknallt. Außerdem liege das Gelände im Tal, wodurch es von den Nachbarorten bis zu den Tieren schalle.

„Zu Silvester ist immer jemand vor Ort“

Bisher sei im O-Schatz-Park noch nie etwas passiert zu Silvester. Nur ein paar abgebrannte Raketen und Böllerhülsen müssten jährlich am Folgetag eingesammelt werden. Falls es doch mal zu einem Einschlag oder Brand käme, könne schnell gehandelt werden. „Zu Silvester ist immer jemand vor Ort“, versichert Tessmer. Er selbst hat stets ein Auge auf die Tiere: „Ich wohne nur 200 Meter vom Park entfernt.“ Außerdem überwache die Firma Zukos die Anlage und informiere im Notfall die Einsatzkräfte.

Doch Unfälle lassen sich nicht in jedem Fall vermeiden. Der in Krefeld hätte nicht passieren müssen, findet ein Rentnerpärchen. Die zwei Tierliebhaber sind gerade im Oschatzer Tierpark zu Besuch, doch auch bei ihnen klingt die Silvestertragödie noch nach. „Wir sind empört, dass diese Himmelslaternen noch auf dem Markt sind, immerhin wurden sie ja verboten“, sagen sie.

„Besonders das Damwild ist die ersten Tage noch verschreckt“

Der O-Schatz-Park blieb bisher zum Glück verschont. Auch wenn die Tiere Jahr um Jahr ein paar Tage brauchen, um sich von dem Stress durch die Lärmbelastung zu erholen. „Das dauert ungefähr eine Woche. Besonders das Damwild ist die ersten Tage noch verschreckt und traut sich selbst beim Füttern sehr zaghaft an die vertrauten Pfleger heran“, berichtet Pfleger Tessmer.

Anders verhält es sich bei den drei Rhesusäffchen des Parks. Sie zeigten sich beim Besuch der OAZ weniger verschreckt und stattdessen schlicht unbeeindruckt.

Von Pauline Szyltowski