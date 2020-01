Mügeln

Früher Einsatz für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr: Am Freitagmorgen um 3.17 Uhr war zunächst die Feuerwehr Sornzig alarmiert worden, später folgten die Kameraden aus Mügeln auf deren Nachforderung.

Ein Haufen mit gehäckseltem Baumverschnitt hatte im Ortsteil Neusornzig Feuer gefangen. Der Hackschnitzelhaufen am Kreuzgrund hatte bereits im vergangenen August schon einmal gebrannt und für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

„Wir waren mit drei und Sornzig mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 20 Mann im Einsatz. Erst fuhren die Sornziger raus und wir sind dann eine halbe Stunde später nachgerückt“, beschreibt Mügelns Stadtwehrleiter Ingo Fischer den neuerlichen Einsatz. „Mitarbeiter von Obstland haben den Haufen mit dem Radlader außerdem ein bisschen auseinander gezogen.“

Brandstiftung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, auch wenn erst am Vortag an gleicher Stelle Arbeiten stattgefunden haben, sagte Fischer auf OAZ-Anfrage. Möglich sei auch eine technische Ursache durch den Maschineneinsatz an dem Haufen.

Von OAZ/nie