Häfen in Riesa, Mühlberg und Torgau: So viele Güter wurden im Vorjahr umgeschlagen

Dresden/Riesa

Heiko Loroff, Geschäftsführer der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) stellte in dieser Woche die Umschlagzahlen dieses Verbundes vor. Zu ihm gehören neben dem Alberthafen in Dresden auch die Häfen in Riesa, Torgau und Mühlberg, der Industriehafen Roßlau und die tschechischen Häfen Decin und Lovosice. Für die gesamte Hafengruppe vermeldete Heiko Loroff mit 3,156 Millionen Tonnen Umschlag trotz Pandemie und unterbrochener Lieferketten ein Ergebnis, so hoch wie es in den 30 Jahren des Bestehens der SBO noch nie war.

Rekordergebnis beim Umschlag

Ein sehr schwieriges, turbulentes Jahr liegt hinter der SBO“, betonte Loroff. Die SBO habe keine Ausfälle, Verspätungen und Stornierungen verursacht und sei selbst keinen einzigen Tag ausgefallen. Der Geschäftsführer erwartet, dass sich der Rekordumschlag auch in einem Betriebsergebnis niederschlägt, das einen deutlichen Überschuss ausweist. Diese Zahlen lagen jedoch noch nicht vor.

Zum Rekordergebnis konnten in Summe insbesondere die sächsischen Häfen und das brandenburgische Mühlberg beitragen. Sie legten von 1,87 Millionen Tonnen Güterumschlag im Jahr 2020 auf 2,28 Millionen Tonnen im Vorjahr zu. Zu diesem Schub trug offenbar die Eröffnung des Trailer-Terminals in Dresden zu Jahresbeginn bei. Mehr als 24 000 Lkw-Sattelauflieger seien hier 2021 verladen worden. Damit habe man rund 500 000 Tonnen Güter von der Straße auf die Schiene verlagern können.

Containerumschlag im Hafen Riesa Quelle: Axel Kaminski

Der auf den Containerumschlag spezialisierte Hafen Riesa hingegen habe die weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Vom Rekordergebnis der knapp 44 400 umgeschlagenen Zwanzig-Fuß-Äquivalent-Container (TEU) aus dem Jahr 2019 ist man ein ganzes Stück entfernt. Nach 36 430 TEU im Jahr 2020 sank der Umschlag im vergangenen Jahr noch einmal um 13 Prozent.

Dabei nahm auch die Bedeutung des Binnenschiffes ab. Wurden 2020 noch 1387 TEU auf diese Weise befördert, waren es im vergangenen Jahr nur 186. Wesentlicher Grund dafür sei, dass von den Eignern ein Rundlauf der Container aus den Seehäfen ins Binnenland und zurück von fünf statt bisher neun Tagen gefordert werde. Das sei mit dem Binnenschiff kaum zu schaffen. Überhaupt stimme die Entwicklung im Containerverkehr nachdenklich. „Er stockt weltweit. Es ist ein riesengroßes Chaos“, bewertete der SBO-Geschäftsführer die Lage.

Was wird aus dem Bahnanschluss in Torgau?

Hinsichtlich der schon im Vorfeld in mehreren Medien als negativ beschriebenen Entwicklung im sanierten Torgauer Hafen, fühlte sich Loroff zu Klarstellungen genötigt. Mit der Sanierung, bei der man den Hafen komplett vom Netz genommen habe, sei er von der Deutschen Bahn nicht mehr als Güteranschlusstelle geführt worden. Das habe sich nach der Wiederinbetriebnahme noch nicht geändert und als SBO habe man darauf keinen Einfluss. Kunden, die Transporte aus oder in diese Region nachfragen, erfahren nichts von der Umschlagmöglichkeit in Torgau – zumindest, wenn sie die Bahn kontaktieren. In dieser Region sei zudem das Angebot an privaten Bahndienstleistern gering. „Wir gehen davon aus, dass wir über die Bahn 10 000 bis 15 000 Tonnen Güter in Torgau umschlagen könnten“, betonte Loroff. Die SBO sei jedoch lediglich ein Unternehmen, dass Infrastruktur zur Verfügung stelle. Angebot und Nachfrage nach Gütern könne sie nicht beeinflussen.

Von Axel Kaminski