Oschatz

Ein unbekannter Einbrecher ist in der Nacht zum Sonnabend in den Hähnchen-Imbiss an der Nossener Straße eingebrochen. Laut Polizei wurde der Einbruch am Sonnabend um 7 Uhr bemerkt. Der Dieb entwendete drei Hähnchen und richtete mit seinem Einbruch einen Sachschaden von etwa 200 Euro an. Ob die Hähnchen bereits zerteilt gewesen sind, ist nicht bekannt.

Von Frank Hörügel