Oschatz

Der Lions-Club Oschatz lädt am Freitag, 30. August, zum 23. Sommer-Benefizkonzert ein. Das Programm gestaltet dieses Mal das Chemnitzer Blechbläserquintett C-Brass. Karsten Schumann (Bariton) gibt im Interview einen Ausblick auf den Abend.

Was erwartet den Konzertbesucher?

Unsere Überschrift lautet immer: von Barock bis Swing. Und wir bedienen viele Musikrichtungen, die dazwischen liegen. Wir haben zum Beispiel auch „ Viva la Vida“ von Coldplay dabei. Man könnte beinahe sagen, dass es ein Durcheinander ist. Aber am Ende sind die Arrangements einfach genial.

Von wem kommen diese Arrangements?

Von Canadian Brass aus Toronto. Wir haben auch schon andere probiert, aber wir sind immer wieder bei denen geblieben, das ist nicht zu toppen. Es klingt einfach zwischen den fünf Instrumenten. Obwohl es schon an die musikalischen Grenzen geht – noch schwieriger dürfte es nicht sein. Früher haben wir schonmal ein halbes Jahr Probe gebraucht, bis ein Stück gesessen hat. Das bekommen wir heute ein bisschen schneller hin, weil wir reifer geworden sind mit dem Material, weil wir wissen, wie es klingen muss.

Welche Highlights gehören noch zum Programm?

Es gibt drei Stücke, die uns von Anfang an begleiten. Da ist der Einmarsch „Just a closer walk“ – das spielt in Deutschland kaum einer. Dann haben wir in der Mitte ein Werk, das als Posaunensolo aufgebaut ist: „The Saints’ Halleluja“. Das Kuriose daran: „When the saints go marchin’ in“ und der Halleluja-Chorus von Händel sind in einem Stück verarbeitet. Während die einen den Chorus blasen, spielt der Posaunist „When the saints go marchin’ in“. Unsere erste Zugabe ist „Amazing grace“.

Erzählen Sie mal ein bisschen über Ihr Ensemble. Was ist das für eine Truppe, die da zusammen gekommen ist?

Wir nennen uns auch „Die Chemnitzer Thomaner“. Weil es drei Thomase bei uns gibt: Thomas Posselt an der Tuba, Thomas Neumann an der Posaune und Thomas Schachoff an der Trompete. Dazu kommen Alexander Lenk, ebenfalls an der Trompete und meine Person am Bariton. Wir haben uns im Jahr 2000 gefunden und werden nächstes Jahr 20 Jahre alt. Ich war damals Leiter des Jugendblasorchesters in Chemnitz und hatte im Trompetenunterricht Musiker ausgebildet. Zwei meiner Schüler hatten das sehr gut gemacht, ich konnte sie für das Ensemble gewinnen. Das Jugendblasorchester hatte damals Schwierigkeiten, einen Tuba-Spieler zu bekommen – und ich bekam aushilfsweise einen Tuba-Spieler vom Blasorchester Flöha, der heute dort Leiter ist. Wir vier haben 1999 zur Weihnachtszeit im Domsaal der Felsendome Rabenstein als Quartett gespielt – auf Wunsch des Wirts, mit dem ich mal gemeinsam als Koch gearbeitet hatte. Das kam so gut an, dass wir uns einig waren: Wir müssen mehr daraus machen. Wir haben uns dann noch eine Posaune dazu geholt – und waren C-Brass. 15 bis 20 Einsätze im Jahr haben wir. Zwei von uns sind beruflich als Musiker unterwegs: Trompeter Alexander Lenk und ich. Mit Thomas Schachoff bin ich übrigens auch bei den Wezelbachern unterwegs, das ist eine kleine Combo, die es schon seit 33 Jahren gibt.

Sie hatten bereits Auftritte in Oschatz ...

Ja, schon zweimal. So kam es ja auch zu unserem jetzigen Engagement. Übrigens haben wir vor Kurzem auch ein Konzert für den Lions-Club Döbeln gegeben. Da gab es die schöne Rückmeldung eines Besuchers, der selbst auch Trompete spielt: ein Klangvolumen von fünf Bläsern – und man denkt, dass da ein ganzes Orchester steht.

Rühren Sie noch mal die Werbetrommel. Warum sollte man sich Ihr Konzert nicht entgehen lassen?

Allein deshalb: Fünf Blechbläser spielen Stücke, die sonst zum Beispiel von einem großen Streichorchester gespielt werden. Mit unserer großen Vielfalt geht es ständig durch die Epochen. Und unsere humorvollen Ansagen kommen eigentlich auch immer gut an. Da nehmen wir uns selbst gern mal auf die Schippe. Viele Besucher haben uns schon mit Harmonic Brass aus München verglichen – eine große Ehre.

23. Sommer-Benefizkonzert in der St. Aegidienkirche: C-Brass – „Just a closer walk. Von Barock bis Swing mit dem Chemnitzer Blechbläserquintett“. Freitag, 30. August, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Eintritt: 15 Euro (ermäßigt: 12 Euro). Karten im Vorverkauf in der Oschatz-Information ( Neumarkt 2, Tel. 03435/97 02 42) und an der Abendkasse. Die Erlöse fließen in wohltätige Projekte – unter anderem in die jährliche Kinderweihnachtsfeier sowie weitere Projekte für Kinder in der Region Oschatz.

Von Björn Meine