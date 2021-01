Händler in der Collm-Region kämpfen ums Überleben

Dahlen

Cornelia Schwemmer geht jeden Tag in ihren Laden. Die Selbstständige betreibt in Dahlen ein Geschäft für Spiel- und Schreibwaren. Aufmachen darf sie es schon seit Wochen nicht. Die Arbeiten ruhen lassen – das kommt für sie aber nicht infrage.

Stammkunden bestellen weiter

Cornelia Schwemmer sitzt am Telefon, kontrolliert ihre E-Mails und packt Pakete. Wer etwas aus ihrem Laden braucht, bekommt das geliefert. Überwiegend Stammkunden, die auch sonst Schulsachen, Büroartikel, Bastelmaterial oder Spielzeug bei Cornelia Schwemmer kaufen, nutzen jetzt auch den Lieferservice.

Cornelia Schwemmer in ihrem Dahlener Geschäft, das mittlerweile seit Dezember wieder geschlossen ist. Quelle: Axel Kaminski

„Wenn das Gewünschte nicht vorrätig ist, wird es schnell beschafft“, versichert sie. Dass das Abholen nach der Bestellung derzeit verboten ist, erhöht den Aufwand für die Händler. Dabei würden viele Kunden nach dieser Möglichkeit fragen und seien auch bereit, ihre Bestellung vor Ort abzuholen, weiß die Dahlenerin. „Das könnte man auch alles weitgehend kontaktlos an der Ladentür organisieren“, ist sie überzeugt. Diese Regelung sei unverständlich, zumal andere Bundesländer die Abholung erlauben.

Cornelia Schwemmer rechnet mit einer Verlängerung des Lockdowns und hat deshalb, unterstützt von ihrem Mann, einen Internet-Shop für ihr Geschäft aufgebaut, damit das Bestellen dann noch einfacher wird. „Bis Ostern müssen wir vermutlich noch so durchhalten“, schätzt sie ein.

„Brenzlige“ Wochen

Aktuell mache sie lediglich einen Bruchteil ihres Umsatzes und das, nachdem bereits das wichtige Weihnachtsgeschäft weggebrochen ist. „Das war im Dezember schon brenzlig“, räumt sie ein. Da sie keine Mitarbeiter bezahlen müsse und alleine ihr Geschäft betreibe, könne sie etwas besser überbrücken. Aber ihr würden vor allem der persönliche Kontakt zu den Kunden und die Beratung im Geschäft fehlen. Dennoch, jammern wolle sie nicht. „Ich bin ein positiver Mensch und schaue nach vorne“, sagt Cornelia Schwemmer energisch.

Mehr Aufwand, weniger Umsatz

So wie die Dahlener Unternehmerin versuchen derzeit viele Einzelhändler und Dienstleister Kontakt zu ihren Kunden und das Geschäft wenigstens etwas aufrecht zu erhalten. Bestellungen per Telefon und Auslieferungen sind dabei der gängige Weg. Für die Geschäftsinhaber bedeutet das, sie haben etwas zu tun – aber auch mehr Aufwand und weniger Umsatz.

Keine Konkurrenz mit Branchenriesen

Für Angelika Pfeil, Inhaberin des Mügelner Modetreffs ist die Auslieferung von Bestellungen per E-Mail oder Telefon keine Lösung. „Mode muss man ausprobieren“, betont sie. Sie werde jetzt weder Katalog noch Internetseite erstellen, um ihre Waren anzupreisen. „Ich stände dann hinter den großen Namen der Branche im Sucherergebnis irgendwo auf Platz 947 oder so. Das bringt mir nichts“, stellt sie klar. Sie könne auch nicht mit deren breitem Angebot konkurrieren.

Individualität als Stärke des Fachgeschäftes

Die Stärke ihres Fachgeschäftes in der Dr.-Friedrichs-Straße sei die Individualität. „Jede Bluse, jede Jacke und jedes andere Teil gibt es bei mir nur einmal pro Größe“, betont sie. Abgesehen davon, dass es für die im August gelieferten Wintersachen kaum noch Interessenten geben dürfte, wenn die Geschäfte eines Tages wieder öffnen, sieht sie noch ein Corona-Problem: Wer braucht schon neue Garderobe, wenn es ungewiss ist, wann man wieder verreisen kann oder Feiern in größerem Kreis möglich sind?

Internet ist keine Alternative

Auch für Bettina Horn-Schuck, die in Dahlen seit über 30 Jahren das Modehaus Horn betreibt, ist ein Ausweichen auf das Internet keine Alternative. „Große Online-Händler haben dafür Kapazitäten, mit denen wir Kleinen überhaupt nicht mithalten können. Schon die Retouren würden für uns zum Problem“, nennt sie einen wichtigen Punkt.

Abholung wäre eine Erleichterung

Da wäre es schon erleichternd, wenn das Abholen an der Ladentür gestattet wird. „Das würden auch viele Kunden in Anspruch nehmen, weil sie regelmäßig hier ins Einkaufszentrum kommen, um den Rewe-Markt, die Apotheke oder Ärzte und die Bank zu besuchen“, hat die Geschäftsfrau erfahren. Überall dort kommen Menschen problemlos hin, nur das Modehaus bleibt geschlossen.

Ein Bild aus besseren Tagen: Bettina Horn-Schuck feierte voriges Jahr das 30-jährige Bestehen ihres Modehauses in Dahlen. Quelle: Jana Brechlin

Lediglich der integrierte Post-Shop ist geöffnet. „Dadurch gibt es wenigstens etwas Kontakt zu Kunden“, so Bettina Horn-Schuck, „Die zwischenmenschlichen Begegnungen bleiben auf der Strecke, durch die Maske ist kaum ein Lächeln zu erkennen.“ Sie erlebe den Lockdown als bleierne Zeit. „Das ist schon richtig hart.“

Kleiderwünsche werden ausgeliefert

Sie sei dennoch bestrebt, Verbindung zu ihren Kunden zu halten. Vor allem per Telefon und E-Mail trudeln Kleiderwünsche im Geschäft ein. Blusen, Sakkos oder Hosen werden dann ausgeliefert oder mit der Post verschickt. „Wir versuchen, alles zu ermöglichen“, versichert die Inhaberin des Modehauses. Sie befürchte nun wachsende Lagerbestände. „Wenn wir bis Ende März schließen müssen, bekommen wir nichts mehr von unserer Winterware los und haben zudem Schwierigkeiten, die Order für Frühjahr und Sommer zu erledigen“, gibt Bettina Horn-Schuck zu bedenken.

Blumenauswahl am Schaufenster

Lydia Senf, deren Familie Blumenläden in Dahlen, Wermsdorf und Oschatz betreibt, setzt während der verordneten Schließung vor allem auf das Internet. Auf ihrem Instagram-Profil (blumensenf_oschatz) bewirbt die Floristin Produkte aus ihrer Werkstatt. Interessenten sehen Fotos von Sträußen, Gestecken oder Kränzen samt Preis und können per Telefon oder Direktnachricht bestellen. „Wir liefern dann aus, verschicken die Ware oder bringen es den Kunden zum Auto auf dem Parkplatz“, beschreibt Lydia Senf.

Läden in Dahlen und Wermsdorf bleiben zu

Am Oschatzer Geschäft ist außerdem Schaufenster-Shopping möglich: Hinter der Glasfront werden die Artikel präsentiert, die dann zielgenau zum Liefern ausgesucht werden können. Das ist allerdings nur in Oschatz machbar. „Die Geschäfte in Dahlen und Wermsdorf mussten wir vorübergehend schließen, dort fehlt uns der Platz für so ein Angebot“, bedauert sie. Gerade beim Blumenkauf sei das Anschauen und die Inspiration wichtig. „Ich bekomme auch Fotos aus dem Internet geschickt, mit Gestecken oder Sträußen, die den Kunden gefallen, die die wir dann hier anfertigen.“

Floristin Lydia Senf versucht, über verschiedene Kanäle ihre Ware anzubieten. Quelle: Jana Brechlin

Eine „blöde Zeit“ sei das, so die Floristin, aber: „Wir müssen das Beste daraus machen.“ Ärgerlich sei nur die Ungleichbehandlung. „Anderswo dürfen Kollegen öffnen, wir hier müssen geschlossen bleiben“, hat Lydia Senf erfahren. Für „selbst produzierende Floristen“ könne es eine Öffnungs-Ausnahme geben. „Das ist aber offenbar Auslegungssache der Ordnungsämter. In manchen Städten wird das erlaubt, anderswo wieder nicht“, sagt sie. Auch vom Fachverband der Deutschen Floristen gebe es dazu keine eindeutige Empfehlung.

Von Jana Brechlin und Axel Kaminski