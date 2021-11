„Hätte man dem Opa geholfen, wäre Oma jetzt vielleicht noch am Leben“

Merkwitz

Es ist ein Familiendrama, welches sich im Gerichtssaal des Landgericht Leipzigs abspielt. Mittendrin befindet sich der 83-jährige Fritz K.*. Er steht unter Verdacht, im vergangenen Sommer seine 82-jährige Frau getötet zu haben. Seit Donnerstag muss er sich dafür vor Gericht verantworten.

Ein merkwürdiger Anblick

Eine sonderbare Situation: Der Angeklagte saß teilnahmslos an seinem Platz neben seinem Verteidiger. Mit seiner Strickjacke, dem lichten Haar und der großen braunen Brille wirkte er fehl am Platz – einen Menschen seines Alters vermutet man nicht vor Gericht, und schon gar nicht auf der Anklagebank. Nachdem er am ersten Prozesstag die Geschehnisse am Tag des Ablebens seiner Frau nach seiner Erinnerung rekapitulierte, wirkte er am Folgetag vor allem eins: müde. Mit einem Projektor wurden Fotos des Leichnams gezeigt. Seine Blicke glitten über die Lichtbilder. Sein Gesicht blieb dabei regungslos – als wäre es nicht er und seine Familie, über die im Prozess gesprochen wird, sondern jemand anderes.

Dabei zeigte sich der Angeklagte als Familienmensch. Als er von seinen vielen Geschwistern berichtete, von denen schon einige verstorben seien, brach er in Tränen aus. Auch von seinen Enkelkindern erzählte er viel. Als sie in den Zeugenstand gerufen wurden, begrüßte er sie mit einem Lächeln im Gesicht. „Er war ein absolut liebenswerter Mensch, der niemandem etwas Böses wollte,“ beschrieb ihn seine Schwiegertochter.

Streit zwischen den Geschwistern

Ihm gegenüber, auf der anderen Seite des Saales, sitzen zwei seiner Töchter als Nebenklägerinnen. Sie sind vom Tod ihrer Mutter sichtlich sehr betroffen. Im Vergleich zum Vortag wirkten sie besonders angespannt: Am Tag zwei des Prozesses wurden der Sohn von Fritz K. sowie dessen Frau und Kinder verhört. Die Schwiegertochter Julia K.* spielt eine wichtige Rolle in den Geschehnissen von 4. Juni 2021. Nachdem Fritz K. seine Frau am Morgen leblos im Bett auffand, wandte er sich hilfesuchend an sie. Julia K. war es schließlich, die am Mittag zunächst zwei Hausärzte der Verstorbenen und dann den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst über den Tod informierte.

Der Frieden in der Großfamilie hängt schief. In der Pause ertönten vor dem Gerichtssaal laute, aufgewühlte Stimmen – die drei Geschwister und die Schwiegertochter stritten. Auch während der Zeugenaussagen wurde immer wieder deutlich, dass es zwischen den beiden Töchtern des Angeklagten und der Familie des Sohnes Unstimmigkeiten gibt. So seien die ständigen Streitereien zwischen den Geschwistern Grund gewesen, warum das alte Ehepaar vor wenigen Jahren vom Hof des Sohnes wegzog und für kurze Zeit in einer anderen Wohnung wohnte, so Julia K..

Eine Nebenwirkung der Krebsbehandlung?

Unter den Familienangehörigen des Fritz K. scheint es vor allem seine Schwiegertochter gewesen zu sein, die sich um die Angelegenheiten des Rentners und seiner verstorbenen Frau kümmerte. So sorgte sie auch dafür, dass der Angeklagte viele seiner medizinischen Termine wahrnehmen konnte.

Der Rentner leidet seit mehreren Jahren an einer Krebserkrankung. Seit 2013 bekomme er deswegen regelmäßig Hormonspritzen. Julia K. ist sich gewiss: „Die Eifersuchtsanfälle begannen erst mit der Hormonbehandlung. Die haben in ihm eine Wesensänderung hervorgerufen.“ Auch der versuchte Mord an seiner Frau vor einigen Jahren sei der Behandlung zuzuschreiben, so ist sich die Familie des Sohnes sicher.

Zu wenig Hilfe von Polizei und Ärzten

Nach diesem Vorfall habe sich Julia K. an die Polizei gewendet. „Dort wurde ich zwischen Tür und Angel abgewimmelt. Das ist völliges Justizversagen“, sagte die Zeugin unter Tränen. Außerdem haben sie und ihr Mann versucht, den Rentner stationär in einer Klinik behandeln zu lassen. Auch dieser Versuch sei nicht geglückt. „Wir wurden von der Polizei und den Ärzten im Stich gelassen. Hätte man dem Opa geholfen, wäre Oma jetzt vielleicht noch am Leben“, vermutet die Schwiegertochter des Angeklagten. Ob Hormonbehandlungen tatsächlich Eifersuchtsanfälle in diesem Ausmaß auslösen können, werden Sachverständige noch vor Gericht erklären.

*Die Namen der Zeugin sowie des Angeklagten wurden geändert.

Von Fabienne Küchler