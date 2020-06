Oschatz

In der Clara-Zetkin-Straße in Oschatz hat ein unbekannter Täter mit blauer Farbe ein Hakenkreuz in der Größe von 30 mal 30 Zentimeter an eine Hausfassade geschmiert. Polizeibeamte des Reviers Oschatz haben die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Eine Anwohnerin hatte die Beamten am Montagvormittag informiert.

Von LVZ