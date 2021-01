Oschatz

Unbekannte Täter haben ein Wartehäuschen am Bahnhof in Oschatz mit Hakenkreuzen beschmiert. Insgesamt seien drei Hakenkreuze in unterschiedlichen Größen mit schwarzer Farbe auf die äußere Glasscheibe angebracht worden, berichtete die Polizei. Die Graffiti wurden umgehend beseitigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Ereignet hatte sich die Tat bereits in der Nacht zum Freitag.

Von LVZ