Schmannewitz

Schlaglöcher, Risse, Dellen – die Ortsdurchfahrt in Schmannewitz ist wirklich kein Spaß. Dass die Reparaturen, die derzeit auf dem Abschnitt zwischen Gutsweg und Ortsrand Richtung Torgau stattfinden, nötig sind, ist klar. Viele Pendler sind dennoch vor allem eins: genervt. Grund dafür sind die weiträumigen Umleitungen, die vor allem durch die weitere Sperrung in Dahlen zum Zeitfresser werden. In den Kommentarspalten auf der Facebookseite dieser Zeitung machen sich geplagte Autofahrer Luft. Anwohner müssten eine halbe Weltreise machen, um nach Hause zu kommen, kritisiert zum Beispiel Anni Richter.

Zwei Baustellen auf S 24

Schon seit Mai wird wegen der Baustelle in Dahlen umgeleitet. Wegen des grundhaften Ausbaus der S 24 am Stadteingang in Richtung Markt werden Autofahrer von und nach Torgau seit Wochen auf Ausweichstrecken geschickt. Bisher konnten Pendler immer noch in Schmannewitz wieder auf die Staatsstraße gelangen und dann geradewegs Richtung Torgau fahren – beziehungsweise umgekehrt. Doch damit ist jetzt Schluss, denn seit im Heidedorf die Instandsetzungsarbeiten begonnen haben, müssen Fahrer aus Dahlen erst über Lausa und Taura nach Beckwitz fahren. In der umgekehrten Richtung wird der Bogen über Ochsensaal, Frauwalde, Börln und Schwarzer Kater nach Dahlen geführt.

Schmale Straßen auf der Ausweichstrecke

„Die Umleitung in der Umleitung“, nennt Nicole Lauckner das und fügt hinzu: „Himmel, ich habe gefühlte vier Stunden gebraucht bis nach Torgau.“ Kathleen Paulsen bringt es überspitzt auf den Punkt: „Vorgestern von Schmannewitz nach Torgau via Berlin, Warschau, Moskau.“ Außerdem weist sie darauf hin, dass die Ausschilderung schwer nachzuvollziehen sei: „Als Ortsunkundiger biste am Allerwertesten.“ Kritik gibt es auch von Kerstin Scheike für die Beschilderung und die Wahl der Strecken. „Wenn einem ein Bus oder Lkw entgegen kommt, weiß man gar nicht wie man ausweichen soll“, führt sie die schmalen Straßen ins Feld.

Jetzt noch Restarbeiten nötig

Es gibt aber auch andere Töne. David Schubert räumt ein, den Ärger der Fahrer gut verstehen zu können, meint jedoch: „Aber mal ehrlich, die Ortsdurchfahrt Schmannewitz war echt grauenhaft und das für einen Kurort.“ Immerhin werde jetzt ausgebessert und in ein paar Jahren dann komplett erneuert.

Die Asphaltdeckschicht auf der Strecke war gestern bereits fertiggestellt, bis Ende des Monats, also nächste Woche, bleibt der Abschnitt aber noch gesperrt. Grund dafür sind noch verschiedene Restarbeiten an Straßeneinläufen, Banketten oder Markierungen. Außerdem muss erst die Abnahme stattfinden, bevor der Verkehr wieder rollen kann, heißt es aus dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Von Jana Brechlin