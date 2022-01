Neubaderitz

Oder müsste Kemmlitz vor dem Text stehen? Schließlich soll es im Text zwar um jemanden gehen, der seit 27 Jahren in Neubaderitz wohnt, aber dessen Leben eng mit den Kemmlitzer Blasmusikanten verbunden ist.

Oft kostet die Suche nach einer treffenden Überschrift, die Leser anlockt, fast so viel Mühe, wie der Text selbst. Zum 80. Geburtstag, den Hans Esch heute begeht, liegen solche Zeilen quasi in der Luft: „Mit Musik um die Welt“, „Ein Leben für die Musik“ oder „80 Jahre mit Marsch und Polka“– zum Beispiel.

Dabei ist Hans Esch die Musik nicht in die Wiege gelegt worden. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass er sie in den Genen hatte oder die Eltern dem Kleinkind Hausmusik darboten.

Vom Musiklehrer entdeckt

Entdeckt hat ihn – und viele andere – Musiklehrer Hans Wiemer an der Altmügelner Schule. Er holte ihn in den Chor des Pionierensembles. „Mit ihm waren wir 1953 bei den Weltfestspielen in Bukarest“, erzählt Hans Esch. Danach habe sie Präsident Wilhelm Pieck empfangen. „Wir hatten Hans Wiemer gern, aber er war streng“, betont der Musiker. Man könne durchaus sagen, dass er den Chor mit straffer Hand führte. „Es hat sich niemand getraut, die wöchentliche Probe in ‚der Sechse’ zu schwänzen. Dann wäre die nächste Musikstunde für ihn ungemütlich geworden.

Episode im Shantychor

Hans Esch lernte nach der Schule in der Oschatzer Waagenfabrik, nachdem sein Traum vom Dienst bei den Seestreitkräften nicht in Erfüllung ging. Doch kurze Zeit später wurden doch noch drei Plätze frei, so dass der Mügelner zur See kam. „Es gab dort einen Shantychor. Ich habe gesungen und Schlagwerk gespielt. Aber dann ließ der Dienst dafür nur noch wenig Zeit“, erinnert sich Hans Esch an diese Phase, die gemessen an der darauf folgenden Zeit lediglich eine musikalische Episode ist.

Nach der Armeezeit fing Hans Esch im Kemmlitzer Kaolinwerk an und schloss sich der Blaskapelle dort an. „Ich war damals der Jüngste. Zu Anlässen wie dem 1. Mai wurde viel Marschmusik gespielt. Und die Jüngsten mussten den Rhythmus bringen. Da brauchte man schon Handschuhe, wenn man zwei oder vier Kilometer läuft und dazu die Becken schlägt“, blickt Hans Esch zurück.

Keine Gründe zum Aufhören

Schon längst ist das Tenorhorn „sein“ Instrument. „Heute bin ich der Älteste in der Kapelle“, stellt er fest. Ja, vielleicht sei man mit 80 Jahren nicht mehr der Schnellste im Kopf. Aber ein Grund aufzuhören, sei das nicht.

Auch nicht, dass die Corona-Pandemie und die Beschränkungen, mit der sie bekämpft werden, Auftritte derzeit wieder unmöglich macht. Vielmehr probt er – wie seine geimpften Mitstreiter – regelmäßig, damit die Lippen nicht verkümmern und der Ansatz funktioniert. „Die Veranstalter, die Auftritte der Kemmlitzer buchen wollen, kommen wieder“, hofft Hans Esch. Darauf freue er sich schon. Wenn alles gut gehe, werde man zum Muttertag in Oschatz, im Thomas-Müntzer-Haus spielen.regelmäßig, damit die Lippen

Amt in der Kapelle abgegeben

Loslassen kann der 80-Jährige allerdings auch. Im vergangenen Jahr gab er das Amt des Organisationseiters der Kapelle ab. Er ist also nicht mehr für die Verträge mit den Veranstaltern und das Vorbereiten der Auftritte zuständig. „Meine Nachfolgerin kann mich gern um Rat fragen und macht das auch“, erklärt der Jubilar. Sie hat dafür lediglich einen kurzen Weg. Tochter Simone Wallburger muss nur die Treppe hoch im Neubaderitzer Eigenheim, in die Einliegerwohnung ihrer Eltern.

Angesichts der Corona-Beschränkungen wird es am Montag wahrscheinlich kein Platzkonzert vor diesem Haus geben können – und auch keine große Feier. „Das klappt dann hoffentlich am 22. März. Da feiern wir zusammen die 160“, erzählt seine Frau Renate. Wäre es ein Hörbuch, würde an diese Stelle ein Tusch gehören.

Von Axel Kaminski