Striesa

Sportlich, sportlich: Als Junge erschwamm sich Harald Hoyer in den 70er Jahren mehrfach den Titel eines DDR-Meisters in den Disziplinen 100 Meter Freistil und Delphin. Als gestandener Mann widmet sich der 60-Jährige nun einer weiteren sportlichen Herausforderung: Als neuer Eigentümer des Schlosses im Oschatzer Stadtteil Striesa will er das seit Jahren leer stehende Gebäude mit 500 Quadratmeter Wohnfläche sanieren und hier anschließend zusammen mit seiner 47 Jahre alten Ilona einziehen.

DDR-Rekord im Schwimmen und Tauchen

Der gelernte Hotelfachmann hat eine interessante Vita. Nach den sportlichen Schwimmerfolgen schwenkt der geborene Karl-Marx-Städter aufs Tauchen um. „Im Alter von 15 Jahren habe ich den DDR-Rekord der Männer beim Tauchen über 25 Meter mit 10,3 Sekunden gebrochen“, erzählt er stolz. Aufgrund seiner Westverwandtschaft war es schließlich mit der sportlichen Karriere vorbei. 1985 reiste Harald Hoyer aus, kellnerte zehn Jahre im Münchner Hofbräuhaus, zog schließlich ins Allgäu, wo er heute noch in einem sanierten Bauernhof wohnt.

Selbstständig mit Firma für Arbeitssicherheit

Nach beruflichen Zwischenstationen in verschiedenen Frei- und Erlebnisbädern, als Skilehrer und nach einem Fernstudium zum Sicherheitsingenieur machte sich Hoyer 2011 schließlich mit einer Firma für Arbeitssicherheit in Altusried selbstständig. Die SiGeKo Hoyer GmbH betreut Großbaustellen in Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. „Deshalb kenne ich mich auf dem Bau aus“, sagt der 60-Jährige.

Sohn betreibt Biogut Wagelwitz

Und wie er ist er dabei ausgerechnet auf Striesa gekommen? Die Verbindung zu seiner sächsischen Heimat hat Hoyer in all den Jahren seit seiner Ausreise nicht abreißen lassen. Sein Sohn Mike Hoyer betreibt das Biogut Wagelwitz bei Mutzschen. Von hier aus ist es ein Katzensprung nach Oschatz. „Die Stadt gefiel mir immer ganz gut, hier ist ja im Krieg nichts zerstört worden.“ Beim Stöbern im Internet stieß Hoyer 2017 schließlich auf Striesa. Hier wurde „das sanierungsbedürftige Schloss des ehemaligen Freiguts Striesa“ angeboten – idyllisch an einem Teich mit altem Baumbestand gelegen. Fünf ehemalige Wohn- und Stallgebäude gehörten laut Inserat dazu. Eigentümerin des knapp drei Hektar großen Anwesens war eine Brasilianerin, die das Areal vor Jahren gekauft, aber nicht saniert hatte.

Günstige Lage

„Das Gut liegt sehr günstig. Und bei Immobilien ist nun mal die Lage das A und O“, weiß Hoyer aus seiner beruflichen Erfahrung. Sein Steuerberater habe ihm schließlich zum Kauf geraten, denn mit der Sanierung des denkmalgeschützten Hauses könne der Firmeneigentümer Steuern sparen.

Das Areal hat der neue Eigentümer mittlerweile mit einem Zaun gesichert. Im nächsten Jahr soll die Sanierung mit dem Dachstuhl starten. Derzeit klaffen in der Decke zum Dachgeschoss noch große Löcher. Waschbären hatten sich in einem Raum häuslich eingerichtet. Etliche Wände müssen versetzt werden, da das Schloss in seiner langen Geschichte immer wieder umgebaut und mit Anbauten versehen wurde. Doch davon lässt sich der Bauherr nicht abschrecken. „Das wird unser Schlösschen. Irgendwann wollen wir hier einziehen – vielleicht im Jahr 2021“, sagt Hoyer und schaut dabei seine langjährige Partnerin Ilona an, mit der er seit dem 1. Juni verheiratet ist. Hoyer rechnet damit, dass er rund eine Viertelmillion Euro in das Schlösschen mit seinen 500 Quadratmetern Wohnfläche auf drei Ebenen investieren muss.

Alter Gewölbestall soll Eventraum werden

Doch die Schlosssanierung soll erst der Anfang sein. Mittelfristig will Hoyer den alten, 45 Meter langen Gewölbestall in Sichtweite des Schlosses zu einem Eventraum umbauen, wie er es nennt. Dabei setzt der gelernte Hotelfachmann auf seine Erfahrungen in der Gastronomie und hat auch das Vorbild seines Bruders vor Augen, der unter anderem die Klosterschenke Scheyern betreibt und hier zum Beispiel Hochzeitsfeiern oder Tagungen ausrichtet. „Die vorläufige Baugenehmigung für den Eventraum haben wir schon“, blickt Hoyer optimistisch in die Zukunft.

Von Frank Hörügel