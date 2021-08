Oschatz

Wenn knarzende Türen und die Schmalspurbahn Wilder Robert zu Musik werden, dann ist David B. Heimchen wieder dabei, sich musikalisch auszutoben. Denn es ist nicht das erste Mal, dass er solche „Samples“, wie man es nennt, in seine Lieder einbaut. „Auch wenn man es am Ende kaum noch hört“, sagt er selbst. Doch eben diese Dinge machen seine elektronischen Lieder aus.

David B. Heimchen macht elektronische Musik. Nun freut er sich darauf, bald wieder vor Leuten spielen zu können. Aktuell verhindert dies allerdings auch seine gebrochene Hand. Quelle: Kristin Engel

Dass der heute 30-Jährige mal zur elektronischen Musik kommt, hätte er früher nicht gedacht. Ganz im Gegenteil. Denn eigentlich schlägt sein Herz für Heavy Metal. Die Ursprünge seines Musik-Interesses liegen jedoch weit zurück: In der Grundschule, als er Keyboard lernen wollte. Doch seine Lehrer waren der Meinung, dass er es doch lieber mit Melodica und Akkordeon versuchen sollte, um seine Fingerfertigkeit besser zu schulen.

Akkordeon und E-Gitarre

Am Akkordeon ist er gescheitert. „Aber dadurch habe ich die Grundlagen gelernt“, gibt er zu. Das Keyboard-Spielen brachte er sich schließlich selber bei. Auch E-Gitarre spielt er. Elektronische Musik zu machen, empfand er als keine große Kunst. Schließlich habe dies ja nichts mit Talent zu tun, dachte er immer. Bis ein Freund ihn aufforderte, es doch einfach mal auszuprobieren. „Ich habe mich darüber immer amüsiert. Ich dachte: ‚Das kann ja jeder‘. Doch so war es nicht“, erinnert er sich.

Um diese Musik auszuprobieren, nutzte er das Programm Fruity Loops. Das war 2013. Daran kann er sich noch gut erinnern. „Meine ersten Projekte konnte man niemanden zeigen. Es hat etwa ein Jahr gedauert, bis ich die ersten brauchbaren Beats herausgebracht habe. Doch auch die finde ich mittlerweile nicht mehr gut. Ich mache Hardtekk.“ Zur Erklärung: Hardtekk, auch Tekk oder Tekke genannt, ist ein Subgenre des Tekkno. Es entwickelte sich ab 2010 überwiegend in der ostdeutschen Clubszene.

„Richtig gute Reaktionen“

„Ich habe damals richtig gute Reaktionen auf meine Beats bekommen. Das hatte mich überrascht und dazu angeregt weiterzumachen. Doch das war noch nicht das Wahre. Es wurde erst richtig gut mit meinem Beat ‚Badesalz‘“, erinnert er sich mit einem freudigen, aber auch mit einem traurigen Gefühl. Schließlich entstand dieser vor fünf Jahren, als ein guter Freund von ihm an der Droge „Badesalz“ sein Leben verlor. Etwa zwei Tage benötigte David B. Heimchen, um in diesen einen Beat seine ganzen Gefühle hineinzulegen. „Es ging relativ schnell, da darin ganz viel Herzblut steckt.“

Seinen allerersten Auftritt hatte er im September 2019, beim Mini-Rock am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium. „Das Feedback der Leute war super. Und besonders froh bin ich darüber, dass ich den Tontechniker bei meinem Auftritt überzeugt habe.“ Viele hatten sich für diesen Auftritt beworben. Ein Voting entschied letztendlich, wer tatsächlich live zeigen konnte, was er drauf hat. Für David B. Heimchen hat es geklappt. „Ich dachte mir: ‚Endlich ist der Zeitpunkt gekommen‘. Ich war mega aufgeregt. Doch als ich dann meine Musik gemacht habe, war die Nervosität weg. Manchmal habe ich mich auch verspielt. Man muss sich ja die Tastenkombinationen merken und das sind sehr, sehr viele. Aber das ist, glaube ich, niemandem aufgefallen“, gibt der Oschatzer lachend zu.

Beim Umzug die Hand gebrochen

Vor der Corona-Pandemie hatte er noch etwa acht weitere Auftritte. Doch dann war diese Zeit vorbei. Nun hofft er, dass bald wieder alles in Gang kommt und auch er wieder vor Leuten stehen kann, um seine Beats zu spielen.

Doch dafür muss erst einmal seine Hand wieder heilen, die er sich bei seinem Umzug gebrochen hat. Denn um richtige Musik zu machen, benötigt er beide Hände. Einen Monat noch. Dann wäre auch das wieder vorbei und er kann wieder regelmäßig üben. „Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich plane selten. Solange es keine Liveauftritte gibt, mache ich zu Hause meine Musik und lade sie bei Facebook, Instagram, Soundcloud, YouTube oder Spotify hoch. Ich habe auch mitbekommen, dass meine Musik für Seiten wie TikTok verwendet wurde.“ Aktuell hat er drei Geräte und ein Mischpult, welches er in seiner neuen Wohnung in einem separaten Raum aufbauen möchte.

Zusammenarbeit mit Rapper

Nun will er sich auch an die Musikrichtung Techno heranwagen. Auch mit einem Rapper hat er sich zusammengeschlossen. So wird ihm die A cappella-Musik zugeschickt und er legt den Beat drum herum. Das fertige Stück wird dann auf den jeweiligen Profilen hochgeladen.

Doch was ist aus der ursprünglichen Leidenschaft für Metal geworden? „Die ist nicht weg. Ich höre noch immer wahnsinnig gerne Heavy Metal und spiele auch E-Gitarre. Gerne würde ich etwas kombinieren. Man muss ja nicht auf die E-Gitarre hämmern. Aber ich denke, das könnte mal etwas ganz Neues werden“, sagt David B. Heimchen.

Viele Newcomer

Er wünsche sich, dass in Oschatz mehr Proberäume angeboten werden würden, in denen junge Künstler Musik machen könnten. Während er sich weiterentwickelt, findet er es wahnsinnig spannend, dass es gerade in der Oschatzer Region viele Newcomer gibt, die so wie er vor einigen Jahren sich jetzt ausprobieren. Das erinnert ihn oft an seine Anfangszeit. „Am Anfang hatte ich bei Soundclouds etwa 1400 Likes im Jahr. Heute erhalte ich die in einer Woche. Das ist schon Wahnsinn.“

Helene Fischers „Atemlos“ als Hardtekk-Track

Um die 25 Tracks hat der 30-Jährige bereits kreiert. Weitere sollen folgen. Meistens spielt er zuvor etwas auf dem Keyboard ein, was dann übertragen wird. Auch das Notenlesen, das er in seiner Kindheit gelernt hat, hilft ihm oft sehr. An Cover hat er sich bereits gewagt. So wurde aus Helene Fischers „Atemlos“ ein Hardtekk-Track.

Gerne würde er mal bei großen Festivals spielen. Das Tomorrow Land-Festival wäre ein absoluter Traum. Aber er würde sich auch freuen, wenn er in Nordsachsen wieder durchstarten und seine Musik vor Publikum präsentieren könnte.

Von Kristin Engel