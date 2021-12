Luppa

Es war viele Jahre das größte Neujahrsevent in der Collm-Region: das Neujahrsbaden in Luppa. Am 1. Januar 2020 säumten hunderte Neugierige das Ufer des Naturbades in Luppa. Dann kam Corona und auch das Ende zahlreicher Veranstaltungen. Schon am 1. Januar 2021 gab es in Luppa kein Neujahrsbaden mehr. „Und wir haben uns auch entschieden, das Neujahrsbaden am 1. Januar 2022 ausfallen zu lassen“, sagt Volkmar Beier, der nicht nur Eisbader der ersten Stunde in Luppa ist, sondern zum Schluss auch wortgewandt und kenntnisreich die Veranstaltung moderierte. Die derzeitig gültige Verordnung lässt derzeit Veranstaltungen wie diese nicht zu. „Mir tut es eher um die gesamte Veranstaltung leid und die vielen Menschen, die am Neujahrstag hergekommen sind, um sich an der frischen Luft zu amüsieren“, so Beier.

Zur Galerie Erinnerungen an das Eisbaden

Bei den Freunden des Eisbadens sieht Volkmar Beier keine Probleme. „Da findet jeder auf seiner privaten Basis eine Möglichkeit, diesem außergewöhnlichen Hobby zu frönen. Der eine steigt in die Regentonne, andere haben einen kleinen Schwimmteich oder drehen still in einem der umliegenden Teiche der Region eine Runde.“

60 aktive Eisbader sonst dabei

Dabei hat das Neujahrsbaden in Luppa schon so etwas wie eine Tradition. Seit 2003 treffen sich Hartgesottene, um sich am ersten Tag des neuen Jahres in die eisigen Fluten des Naturbades in Luppa zu stürzen. „Alles hat 2003 eigentlich aus einer Wette heraus begonnen. Damals sind drei Leute ins Wasser gestiegen. Daraus wurde das Team Luppa und heute kommen Eisbader aus zahlreichen Orten der Region, um hier dabei zusein. Am Ende sind hier jährlich fast 60 Leute ins Wasser gesprungen“, so Beier.

Mit dem Spaß ist auch die Runde der Ausrichter und Organisatoren über die Jahre gewachsen. Vor der Zwangspause war das Neujahrsbaden eine Gemeinschaftsproduktion aus vielen Beteiligten. Neben dem Heimatverein Luppa und der Feuerwehr Luppa gab es auch Unterstützung von der Gemeinde und dem Pächter des Naturbades. In den vergangenen Jahren war das Neujahrsbaden auch zu einer Show geworden. Ob in russischen Kostümen, als Zwerge verkleidet, oder wie beim letzten Auftritt als Wikinger – auch für die Augen wurde viel geboten.

Dass die Neuauflage des Neujahrsbadens in Luppa nur eine Frage der Zeit ist, da ist sich Volkmar Beier ganz sicher. „Unsere Leute sind eine treue Gemeinde, egal ob es die Besucher sind oder die Aktiven, die ins Wasser gehen. Ich bin überzeugt, dass viele Leute kommen, wenn es wieder losgeht.“

Tipps für das Baden im Winter

Wer in diesem Tagen darüber nachdenkt, auch bei winterlichen Temperaturen dem Freibadevergnügen zu frönen, der sollte sich sein Vorhaben gut überlegen. „Ich habe schon mit vielen Eisbadern gesprochen. Einige haben mir auch gestanden, dass sie sich sofort in die kalten Fluten gestürzt haben“, schmunzelt Beier. Er rät aber eher dazu, sich langsam an das Baden bei winterlichen Temperaturen zu gewöhnen. Dazu könnte auch das Abhärten unter der kalten Dusche gehören. Wer das erste Mal ins kalte Wasser geht, der sollte immer eine Begleitperson dabei haben, die im Notfall eingreifen kann. Und wer jetzt mit dem Training beginnt, kann vielleicht am 1. Januar 2023 in Luppa dabei sein.

Von Hagen Rösner