Dahlen

Mit der Verpflichtung der am 26. Mai gewählten Räte durch den Bürgermeister ist der Stadtrat Dahlen seit Donnerstagabend arbeitsfähig. Die Gesetzgebung des Freistaates fordert zwar ausdrücklich eine solche Verpflichtung, legt deren Form aber nicht im Detail fest. Matthias Löwe verlas den Räten einen Text, wonach sie unter anderem zur Arbeit zum Wohle der Stadt im Rahmen der Gesetze der Bundesrepublik und des Freistaates angehalten sind, ihre Aufgaben uneigennützig zu erfüllen und Verschwiegenheitspflichten zu beachten haben. Anschließend ging er von Rat zu Rat, überreichte ihnen Verpflichtungsurkunden, die sie zu unterschreiben hatten.

Ähnlich wurden die Ortsvorsteher in ihre Ämter eingeführt. Da sie den Status von Wahlbeamten auf Zeit haben, erhielten sie jedoch eine Ernennungsurkunde, die sie nicht unterschreiben mussten. Allerdings konnte Matthias Löwe erst zwei Ortsvorsteher ernennen, da die konstituierende Versammlung des Schmannewitzer Ortschaftsrates noch aussteht. Bereits am 22. Juli wurde in Börln Daniela Rohrbach (Unabhängige Bürgergemeinschaft) aus den Reihen des Ortschaftsrates zur Ortsvorsteherin gewählt. In Großböhla erfolgte die Wahl von Wulf Sukale (Freie Wählergemeinschaft Dahlen) am 24. Juli .

Hartmut Risse bleibt erster Stellvertreter

Im Anschluss stand die Wahl der beiden Stellvertreter des Bürgermeisters auf der Tagesordnung. Matthias Löwe erläuterte, dass prinzipiell alle Stadträte in diese Ehrenämter gewählt werden könnten. Lediglich Wulf Sukale als Wahlbeamter und Stadtrat sei nicht wählbar. In der geheimen Wahl zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters wurden 14 Stimmen abgegeben. Alle waren gültig. Mit zehn Stimmen erhielt Hartmut Risse (WHD) eine deutliche Mehrheit. Die weiteren Stimmen entfielen auf Jan Krenkel (3) und Karl-Heinz Trudel (1). Nach diesem Wahlgang regte Trudel an, einen Vertreter einer anderen Fraktion zum zweiten Stellvertreter zu bestimmen. Sein Appell verhallte weitgehend ungehört. Mit neun Stimmen wurde Steve Klose (WHD) gewählt, Jan Krenkel (UBG) wurde drei Mal auf dem Stimmzettel angekreuzt, René Andrich (FWG) zwei Mal.

Im nächsten Wahlakt ging es um die Besetzung des Technischen und des Verwaltungsausschusses.

Offene Wahl der Ausschussmitglieder

Da die Fraktionen des Stadtrates genau so viele Vorschläge unterbreitet hatten, wie es in diesen Gremien Sitze gibt, schlug Bürgermeister Matthias Löwe eine offene Wahl im Block vor. Dem stimmten die Räte zu. Im Ergebnis dieser Wahl arbeiten Steve Klose, Thomas Reichel, Katrin Mager (alle WHD) sowie Rüdiger Preuß (UBG), René Andrich (FWG) sowie Ulla Grimm ( SPD) künftig als ständige Mitglieder im Verwaltungsausschuss mit.

Der Technische Ausschuss wurde mit Thomas Pätzold, Jürgen Goldhardt, Torsten Schönnagel (alle WHD), Jan Krenkel (UBG), Wulf Sukale (FWG) und Markus Podstufka ( CDU) besetzt.

Offen gewählt wurden auch die Vertreter der Heidestadt im Abwasserverband „Untere Döllnitz“. Karl-Heinz Trudel (UBG) wird diese Tätigkeit weiter ausüben. Den frei gewordenen Platz von Gerd Oehmigen nimmt künftig Wulf Sukale (FWG) ein.

Von Axel Kaminski