Zeuckritz

Blumen, gemalte Bilder, viele Karten und handgeschriebene Briefe dominieren gerade das Wohnzimmer von Heidrun Schneider in Zeuckritz. Kein Wunder, hat die 63-Jährige doch viele Jahre lang als Gemeindepädagogin und Religionslehrerin zahlreiche Kinder in der Region begleitet. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet – mit vielen guten Wünschen und rührenden Dankesworten.

In Laas schließt sich ein Kreis

„Niemals langweilig“ sei ihr Unterricht gewesen – im Gegenteil, es habe „immer viel Spaß“ gemacht.“ Das sind nur zwei von vielen, in noch ungelenker Kinderschrift verfassten Grüßen, die Heidrun Schneider jetzt erreicht haben. Offiziell verabschiedet wurde sie während des jüngsten Familiengottesdienstes in Laas. „Das hatte ich mir so gewünscht, weil in Laas meine erste Stelle war“, begründet sie. Wobei, am liebsten wäre ihr wohl gewesen, die Verabschiedung unter den Tisch fallen zu lassen. „Einfach nur ein Gottesdienst und dann: ’tschüssi’“, meint sie schmunzelnd zu ihren Vorstellungen.

Vom Kindergarten zur Christenlehre

Dabei ist die Zeuckritzerin nicht gerade schüchtern, schließlich hat sie viele Jahre Familiengottesdienste mitgestaltet und stand mit ihrer Arbeit durchaus im Fokus. Dahin kam Heidrun Schneider eher zufällig nach einer einschneidenden Erfahrung. Die gelernte Erzieherin leitete die Dahlener Kinderkrippe, musste zu Beginn der 1990er Jahre mit ansehen, wie dort Personal reduziert wurde („zum Glück musste ich nicht selbst entscheiden, wer gehen sollte“), bis sie bei der Schließung der Einrichtung dann selbst ihren Job verlor.

Schwierige Situation ohne festen Job

Fortan war die Familienmutter arbeitslos. „Ich hatte bald schon das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf“, erinnert sie sich an diese Zeit. Um rauszukommen, bot sie sich bei den Kinderveranstaltungen, die der Calbitzer Bezirkskatechet Manfred Eulitz damals in den Kirchgemeinden der Region auf die Beine stellte, als Helferin an.

Zwei Jahre Fernstudium für neue Aufgabe

„Meine Kinder waren gerade in dem Alter, dort dabei zu sein und so bin ich darauf aufmerksam geworden.“ Zwischenzeitlich ergatterte sie eine ABM-Stelle in Bucha, wo sie an der Chronik der Gemeinde arbeitete und sagte schließlich zu, als Eulitz anfragte, ob sie nicht als Springer für die Christenlehre in verschiedenen Orten des damaligen Kirchenbezirkes Oschatz arbeiten wolle.

Zwei Jahre im Fernstudium

Dafür absolvierte sie zwei Jahre ein Fernstudium am Theologischen Pädagogischen Institut in Moritzburg und begann im Oktober 1994 ihre Arbeit in der Kirchgemeinde Laas. Zusätzlich betreute sie die Christenlehrekinder in Collm und Lampersdorf. „Dann kamen immer mehr Orte hinzu. Ich war in Terpitz, Strehla, Wellerswalde, Sornzig, Dahlen oder Calbitz“, zählt Heidrun Schneider einige auf. Bald war sie auch als Religionslehrerin im Einsatz. Das hieß fortan: Vormittags unterwegs in den Schulen und nachmittags noch einmal von Ort zu Ort, um Christenlehre zu halten.

Als Fahrdienst von Dorf zu Dorf

Manchmal war sie dabei noch selbst als Fahrdienst im Einsatz und klapperte zuerst ein paar Dörfer ab, damit alle Kinder rechtzeitig zur Christenlehre da waren. „In Cavertitz war das mit dem Kinderhaus natürlich ideal, da waren die Schüler direkt nach dem Unterricht zusammen. Anderswo haben sich dann Eltern abgestimmt und Taxi gespielt – das ist auf dem Land alles nicht so einfach“, erzählt sie.

Nichts geht mehr auf verschneiten Straßen

Dazu gehört auch die Schwierigkeit, mitten im Wintereinbruch über den Liebschützberg oder nach Collm zu kommen. „Einmal hab ich Heiligabend mit dem Auto hinter Laas im Schnee festgesteckt und bin nur mit Mühe noch rechtzeitig nach Hause gekommen.“

Immer mehr Aufgaben kommen hinzu

Rüstzeiten, Seniorenbesuche, Frauendienste – die Aufgaben mehrten sich. „Da bin ich so reingewachsen und es gab auch oft Helfer, die mich unterstützt haben“, sagt Heidrun Schneider. Gerade auch die Älteren in der Gemeinde liegen ihr am Herzen. „Manchmal bin ich dort zu den Geburtstagen der einzige Gast gewesen – da ist ein Besuch besonders wichtig.“ Deshalb hat sie, mit Unterstützung von Kindern, die dafür gebastelt haben, auch während der Pandemie-Einschränkungen Grußkarten an Senioren oder im Krankenhaus verteilt.

Angebote für junge Christen und Kinder ohne Konfession

Aufgaben gab es in den vergangenen Jahren immer genug. „Du kannst nicht ’nein’ sagen“, meint ihr Mann und da ist sicher etwas dran. Doch wenn ein Gottesdienst gelungen war, in der Christenlehre die Kinder die Zeit vergessen haben oder die Stimmung während einer Rüstzeit fröhlich, waren die Mühen meist schnell vergessen. „Mir war ein gutes Miteinander immer wichtig“, sagt sie. Dass sich dabei junge Christen genauso wie Mädchen und Jungen aus konfessionslosen Familien wohl fühlten, habe sie gefreut. Und mittlerweile hat Heidrun Schneider schon wieder den Nachwuchs von einstigen Christenlehre-Kindern in ihren Gruppen erlebt. „Da sieht man, wie schnell die Zeit vergangen ist“, staunt sie manchmal selbst.

Starke Konkurrent am Nachmittag

Dabei, das hat sie oft erlebt, ist gerade der Nachmittagsbesuch in der Christenlehre keine Selbstverständlichkeit mehr. „Ich hab’ viel Konkurrenz. Die Kinder gehen auch zum Fußball oder zur Musikschule und sind geschafft vom Schultag“, weiß sie. Viele ihrer Schützlinge hat sie bereits als Konfirmanden erlebt, manche sind auch als Heranwachsende in der Kirche geblieben, andere als junge Eltern mit den eigenen Kinder wiedergekommen. Das ist längst nicht immer so. An ihrer Arbeit hat das Heidrun Schneider dennoch nicht zweifeln lassen, vielmehr hat sie die Worte einer Kollegin behalten: „Säen sie das Evangelium aus, wo sie können. Ernten werden andere.“

Gelassen in den neuen Lebensabschnitt

So kann sie dem neuen Lebensabschnitt gelassen entgegen sehen. Weil sie zuletzt gesundheitliche Probleme hatte, war der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand nicht so abrupt. „Ich hatte vor Weihnachten das erste Mal seit langem wieder Zeit, zu stricken oder Plätzchen zu backen“, verrät sie. „Jetzt genieße ich es, morgens in Ruhe zu frühstücken und die Zeitung zu lesen“, sagt Heidrun Schneider.

Seiteneinsteiger übernehmen Kinder

Um „ihre“ Christenlehrekinder werden sich künftig zwei Neue kümmern, die als Seiteneinsteiger die Aufgabe übernommen haben. Für die Ruheständlerin eine Erleichterung. „Ich bin wirklich froh über diese Aussichten.“ Unterdessen steht der Weltgebetstag der Frauen schon in ihrem Kalender. Und wenn die von der Schilddrüsen-OP geplagte Stimme wieder mitmacht, soll es erneut in den Kirchenchor gehen. „Ich bin in Zukunft gerne auch als Gast dabei, aber die Arbeit mit Menschen hört nicht auf. Es gibt ja auch das Ehrenamt“, findet sie.

Von Jana Brechlin