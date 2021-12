Glossen

Seit Sonnabend kann man die Aussicht vom Wachtberg bei Glossen wieder von einer Bank aus genießen. Wolfgang Riese, Joachim Hannß und Ingo Naumann haben trotz Schmuddelwetters den Nachfolger der im Mai gestohlenen massiven Holzbank montiert.

Getragen wird die Konstruktion von einem Sockel, den das Betonwerk Oschatz gesponsert hat. Er könnte allein schon als Bank dienen, steht hier auch schon eine gewisse Zeit. Aber den Machen vom Heimatverein war die Sitzfläche zu kühl und der Bank ohne Rückenlehne doch etwas ungemütlich. Mit den Buchenbretter, die das Wetitzer Sägewerk Silbermann kostenlos zur Verfügung gestellt hat sowie den Spenden von Bürgern aus Glossen und Umgebung war es möglich, das Betonteil zur gemütlichen Bank zu komplettieren. Unter anderem konnte mit den Spenden das Metallgestell, das Holz und Beton verbindet, bei der Firma Ohmes in Auftrag gegeben werden.

Spenden reichen für noch eine neue Bank

„Ich war fast schon erschrocken über die Resonanz auf unseren Spendenaufruf nach dem Diebstahl der Bank“, bekennt Joachim Hannß vom Heimatverein. So eine Summe, die für weit mehr als nur den Ersatz des Diebesgutes ausreicht, hatte er nicht gerechnet – auch wenn er von vielen Glossenern angesprochen wurde, die unmittelbar ihre Unterstützung ankündigten. „Es sind rund 550 Euro zusammengekommen“, berichtet er. Man habe gleich noch so ein Metallgestell in Auftrag gegeben. Das soll im Frühjahr für eine neue Bank gleicher Bauart am Weg nach Remsa verwendet werden. Die Varia habe bereits zugesagt, die Bretter dafür zu spenden.

Zur Galerie Dank großzügiger Spenden von Bürgern aus Glossen und Umgebung sowie der Hilfe mehrerer Firmen aus der Region konnte der Heimatverein jetzt die im Mai gestohlene Bank auf dem Wachtberg ersetzen.

Von Axel Kaminski