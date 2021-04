Heimatverein Glossen setzt auf Tradition und überrascht die Kinder

Glossen

Traditionen in Glossen haben zu den Osterfeiertagen seit Jahren das Osterfeuer auf dem Wachtberg und das Osterwasser-Holen der Dorfkinder nach einem alten Brauch mit einem sich anschließenden Osterfrühstück. 2019 wurde erstmals auch ein mit 1000 farbigen Ostereiern geschmückter Osterbrunnen im Dorfzentrum aufgebaut, um den sich Einwohner trafen und es Überraschungen für den Dorfnachwuchs gab. Doch Corona verhinderte im letzten Jahr und wird es auch diesmal tun, dass all diese alten und neuen Traditionen weiter gemeinsam begangen werden können.

Zeichen für Gemeinschaft

Der Vorstand des Glossener Heimatvereins unter Federführung seines Vorsitzenden Joachim Hannß hat jedoch nach Lösungen gesucht, um trotzdem zum Osterfest Zeichen für Gemeinschaft im Ort zu setzen. Fleißig wurde in den vergangenen Tagen gearbeitet, damit alle Teile zum Aufbau des Osterbrunnens fertig waren, die Ranken von geschickten Frauenhänden gewunden und als neues Element ein Osterhase von Günter Jaeckel fertig gedrechselt und bemalt war. Immerhin wird der Osterbrunnen auch mit 1000 farbigen Ostereiern geschmückt.

Ostertüten für die Kinder

Da für die Kinder und ihre Familien das traditionelle Osterwasser-Holen ausfällt, haben Yvonne Naumann und ihre Kinder 36 Ostertüten gebastelt. Sie werden Mitglieder des Heimatvereins des Ortes an alle Kinder bis 14 Jahre verteilen. Da durch Corona viele Dinge in der Vereinsarbeit brach liegen und Gemeinschaft nicht offen gelebt werden kann, hat der Heimatverein auch seine Mitglieder mit einem Frühlingsblumengruß überrascht. „Viele Traditionen können ​durch Corona nicht fortgeführt werden. Das ist sehr schade, und es fehlt einfach nicht nur bei uns etwas, was für Dorfgemeinschaft, Miteinander und Traditionen steht“, so Joachim Hannß, Vorsitzender des Glossener Heimatvereins.

Von Antje Ulrich