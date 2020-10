Heimatverein Klötitz bringt Kochbuch heraus

Klötitz

Hunger macht böse. Damit die Klötitzer immer lieb bleiben, haben sie jetzt selbst vorgesorgt. Seit kurzem gibt es von und für die Einwohner des Dörfchens ein eigenes Kochbuch. Initiiert hat das ganze der Heimat- und Sportverein – und zwar bereits zu Jahresbeginn.

Dieses Jahr sollte ein besonderes für den Liebschützberger Ortsteil werden, denn Vereinsmitglieder, Einwohner und Gäste wollten im Sommer das 575-jährige Bestehen von Klötitz feiern – doch dann kam Corona und warf alle Pläne über den Haufen. „Das letzte, was wir noch machen konnten, war das Weihnachtsbaumverbrennen“, erinnert sich Vereinsvorsitzende Mareen Claus. Um so schöner ist es für die Engagierten, das nun, nach einem Dreivierteljahr Arbeit das Kochbuch vorliegt. „ Klötitz, wie es lebt und schmeckt“ vereint auf 56 Seiten nicht nur Rezepte, sondern auch eine Dorfchronik sowie Informationen zum Verein und dem von ihm geschaffenen Freizeitmöglichkeiten im Ort.

Anzeige

Verkostung unter Auflagen

Als die Vereinsmitglieder im Januar und Februar von Tür zu Tür gingen, um für ihre Idee im Jubiläumsjahr zu werben, konnte noch niemand ahnen, dass das Vereinsleben schon wenige Wochen später auf eine harte Probe gestellt werden sollte. Die Einschränkungen und Begleiterscheinungen durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens und die Kontaktverbote versetzten dem Vereinsleben einen Dämpfer. „Keine Treffen und Veranstaltungen mehr, keine gemeinsamen Aktivitäten – die Mitgliederversammlung haben wir verschoben. Sie war aber unumgänglich, da ein neuer Vorstand gewählt werden musste“, so Claus.

Kuchen und mehr zum Nachkochen und backen birgt das Klötitzer Kochbuch. Quelle: Bärbel Schumann

Um so größer war die Wiedersehensfreude als unlängst, unter Hygieneauflagen, das fertige Kochbuch vorgestellt wurde. Der Verein knüpfte das gleich an eine Verkostung einiger darin enthaltener Rezepte. „Das kam wirklich sehr gut an. Alteingesessene Klötitzer haben sich genauso eingebracht wie Zugezogene. Aus mancher Familie haben wir gleich mehrere Rezepte erhalten und selbst ehemalige Einwohner steuerten etwas bei“, so die Vereinschefin.

Menschen und Menüs

Prominentester Vertreter ist Gemeindeoberhaupt David Schmidt ( CDU), der Zutaten und Zubereitung seines „Bürgermeister-Brotes“ preisgibt. Kuchen, Lasagne, Eintopf, Salate, deftige Fleischgerichte und Desserts – das Spektrum an Gerichten ist breit, ebenso wie die Paten dafür. Knirps Anton Fischer ist im Büchlein beim Zusammenrühren von Eierkuchenteig zu sehen, einige Seiten weiter sind Renate und Wolfgang Lindner zu sehen, die ein Rezept für Hirschrücken ausgewählt haben, dessen Ursprung so weit zurück geht, dass es erst aus dem Altdeutschen übersetzt werden musste. „Aber das macht eben den Charme unseres Kochbuches aus, es ist sehr persönlich. Deswegen haben wir auch versucht, nicht nur die Gerichte abzubilden, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen“, so Claus.

Die Startauflage des Kochbuchs liegt bei 150 Exemplaren, ein Drittel davon ist schon verkauft. „Wir haben natürlich unseren Sponsoren zuerst Exemplare zukommen lassen“, sagt Mareen Claus, „aber Nachdruck ist jederzeit möglich“. Die Idee des Kochbuchs, die von einer ihrer Freundinnen stammt, ist im Corona-Jahr ein Zeichen für den dörflichen Zusammenhalt. „Natürlich hätten wir die Veröffentlichung auch in das kommende Jahr schieben können, so wie wir alle anderen großen Aktivitäten auch vertagt haben. Aber dann wäre es wohl recht still geblieben in Klötitz“.

Kochbuch jetzt ordern

Das Kochbuch „ Klötitz, wie es lebt und schmeckt“ kostet 10,95 Euro und ist erhältlich bei Mareen Claus, Vorsitzende des Heimat- und Sportvereins Klötitz, Brückenstraße 9 in 04758 Liebschützberg OT Klötitz, Telefon: 0157 536 27 112 oder 034363 50 668 , E-Mail: mareen.c@web.de

Von Christian Kunze