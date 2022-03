Heimatverein Oschatz sucht neue Bleibe für Kriegsgefangenen-Ausstellung

Oschatz

„Ich bin richtig froh, dass wir uns wieder treffen dürfen“, sagte Dana Bach. Die Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins blickte zur Jahreshauptversammlung auf das Vereinsjahr 2021 zurück und gab einen Ausblick auf 2022.

Lesen Sie auch Warum Erhard Kaasche in Oschatz um sein Leben zittern musste

Höhepunkte des Vorjahres waren öffentliche Vorträge wie die des Kriegszeugen Erhard Kaasche oder die Vorstellung des Heftes „Ohne Haar und ohne Würde“ von Vereinsmitglied Gabriele Teumer sowie ihre Führung durch das Wüste Schloss zum Denkmaltag.

Lesen Sie auch Der rätselhafte Freitod des Oberstleutnant von Metzradt

Außerdem sorgte der Verein (40 Mitglieder) dafür, dass die Informationstafeln am Wüsten Schloss erneuert und wieder aufgestellt werden konnten und für die Sanierung des Metzradt-Grabsteines in der Nähe des Wüsten Schlosses.

Lesen Sie auch Gefangen in Oschatz: Warum Cesare bei Kriegsfilmen weinte

Ein weiteres größeres Vorhaben wurde ebenfalls 2021 gestartet. Die Ausstellung zum Oschatzer Kriegsgefangenenlager Stalag IV unter Regie von Gabriele Teumer musste übergangsweise aus dem Rathaus aus- und in das Gelände der ehemaligen Filzfabrik umziehen. „Die Ausstellung soll komplett überarbeitet und neu gestaltet werden. Wir suchen jetzt nach einer Möglichkeit, die Schau dauerhaft unterzubringen“, sagte die Vereinschefin Dana Bach.

Heimatverein präsentiert sich

Und was ist 2022 geplant? Öffentliche Führungen durch die Stalag-Ausstellung sind am 23. und 24. April jeweils von 14 bis 17 Uhr vorgesehen. Zur Eröffnung des umgebauten Waagenmuseums am 15. Mai wird sich der Heimatverein auf dem Museumsgelände präsentieren – genau so wie zur Kleinen Gartenschau am 25. Juni.

Zeugen der Stadtgeschichte

Weitere öffentliche Veranstaltungen werden Führungen durch das Wüste Schloss zum Denkmaltag am 11. September und die Vorstellung des neuen Buches in der Reihe „Oschatzer Ansichten“ von Dr. Manfred Schollmeyer und Dana Bach „Zeugen der Stadtgeschichte – Denkmale, Gedenksteine, Gedenktafeln, Plastiken und Symbole“ am 9. November im Thomas-Müntzer-Haus sein.

Von Frank Hörügel