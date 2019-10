Heinz Schumann bewirbt sich um den Chefsessel in Naundorf

Naundorf

Keine Woche mehr, bis die Naundorfer Bürger am Sonntag erneut den Gang zu Wahlurne antreten: Nach Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen heißt es für sie, nun auch noch zu entscheiden, wer künftig in ihrer Gemeinde als Bürgermeister oder Bürgermeisterin die Geschicke lenkt. Bei nur zwei Kandidaten läuft dies für die meisten auf ein Entweder-Oder hinaus, weshalb die Kontrahenten die Zeit nutzten, um sich vorzustellen (wir berichteten).

Vorstellungen in Naundorf und Hof

Nach circa 30 Gästen, denen er im Naundorfer Club im Park am vergangenen Mittwoch Rede und Antwort stand, fanden sich tags darauf in Hof noch einmal 25 Interessenten ein, die wissen wollten, was Heinz Schumann bewegen will. Im Jugendclub stellte der 37-jährige Betriebswirt, der als Leiter im Zentraleinkauf und der Logistik bei einem Automobilhändler arbeitet, sein Programm vor. Für den Informationsabend mit Lichtbildunterstützung griff er eine Frage der Personalreferentin seiner Firma auf. Ganz klassisch für das Bewerbungsgespräch: „Wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren?“

Blick in die Zukunft

Schumann, der bereits 2015 gegen den ausgeschiedenen Michael Reinhardt antrat und unterlag, stellte vor, wie er sich Naundorf 2025 oder 2030 vorstellt. „Gibt es am Naundorfer Teich dann einen Fußgängerüberweg für die Enten? In Hof könnte man fragen, was wird aus dem ehemaligen Edeka-Lager? Vielleicht ließe sich das wirtschaftlich wieder attraktiv gestalten?“, fragte er. In der knappen Stunde zeigte Schumann, der 1982 in Oschatz geboren wurde, seit zwölf Jahren fest liiert und seit 2002 Naundorfer Bürger ist, dass er sich nicht nur in seinem Wohnort Kreina auskennt, sondern auch im Rest von Naundorf gut vernetzt ist: etwa als Beisitzer im Casabraner Dorfverein, als stellvertretender Vorsitzender im Angelverein „Am Sandbach“ oder im Elternrat der Kita „Spatzennest“, die seine beiden Söhne besuchen. Nicht zuletzt sitzt Schumann seit Mai auch im Gemeinderat.

Eigenständigkeit der Gemeinde hat Priorität

Als sein oberstes Ziel markierte er, die Eigenständigkeit der Gemeinde zu erhalten. Dem Familienmenschen, als der er sich vorstellte, war auch in kommunalen Belangen anzumerken, dass er auf den Gemeinsinn und Nähe setzt. Eben solche Nähe zu den Bürgern wurde in der Anschlussbefragung aus dem Publikum gefordert, das Schumann sich aber weitestgehend unkritisch vorstellen ließ.

Zusammenhalt in Kommune stärken

Der sagte, er möchte die Ehrenamtlichen unterstützen, Fördermittel ausschöpfen und das Leben und den Zusammenhalt in der kleinen Kommune auf dem Land erhalten. Auch für junge Familien soll es attraktiv bleiben, diese wolle er schnell einbinden. Dazu stelle er sich vor, Radwege auszubauen und vorhandene Baulücken zu schließen, statt neue Wohngebiete aus dem Boden zu stampfen, in denen die neuen Naundorfer dann unter sich blieben. Als Stärken hob er die Vereine wie die Feuerwehr hervor, denen mit einer Art Ehrenamtskarte im Verbund mit anderen Kommunen etwas zurückgegeben werden könnte. Auch den gut aufgestellten Schulstandort Naundorf gelte es zu erhalten.

