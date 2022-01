Collm-Region

Ist es Spaß, an einem markanten Datum zu heiraten?Befürchtet die Braut tatsächlich, dass der Bräutigam später sonst den wichtige Tag vergisst? Oder umgekehrt? Oder ist die Schnpszahl auf der Hochzeitsurkunde gar nicht so interessant? Die Oschatzer Allgemeine hört sich in den Standesämtern der Region um.

Der Februar 2022 bietet einige Möglichkeiten für nette Zahlespielereien.Wie wär es mit einem Tag nur mit Zweien? Dem 2.2.22. Oder dem 22.2.22? Oder dem 20.02.2022?

Brautpaare warten auf Zeiten mit mehr Platz für Gäste

„Da möchte in Dahlen niemand heiraten“, sagt Elfrun Finger, vom Standesamt der Heidestadt. Durch Corona seien viele Feiern und die dazu erforderlichen Eheschließungen offenbar verschoben. „Aufgrund der aktuellen Schutzverordnungen können derzeit neben dem Brautpaar nur 13 Gäste mit in unser Standesamt rein“, erläutert Elfrun Finger. In „normalen“ Zeiten seien es 37. Erfahrungsgemäß würden die Brautpaare ohnehin die Monate in den wärmeren Jahreszeiten für den großen Tag – und die große Feier – bevorzugen. Anmelden können man sich jedoch erst ein halbes Jahr im Voraus. So sei im Moment lediglich abzusehen, dass der 21. Mai und der 4. Juni mehrfach genutzt werde, um den Bund fürs Leben zu schließen. Vormerkungen gäbe es schon für weitere Sommer-Wochenende. Aber das sei eben noch nicht amtlich.

Zwei Paare am 22.2.

Von den Februar Tagen mit den vielen Zweien ist in Mügeln lediglich einer gefragt. Obwohl es ein Dienstag ist, wird es am 22.2. sowohl vormittags als auch am Nachmittag eine Eheschließung im Ratssaal geben. „Begehrter als so ein markantes Datum ist offensichtlich die Möglichkeit, im Sornziger Kloster zu heiraten“, erklärt Standesbeamte Josephine Eigenwillig. Die dort angebotenen Termine im April, Juli und November seien bereits ausgebucht.

Lieber im Ovalsaal als im Februar heiraten

Wie in Dahlen möchte auch in Wermsdorf niemand am 2. oder 22. Februar heiraten. „Am 20. bieten wir ohnehin keine Eheschließungen an, weil das ein Sonntag ist“, erläutert Hauptamtsleiterin Katja Hannß. Die Gemeinde den Brautpaaren neben der Eheschließung im Alten Jagdschloss die Möglichkeit, diese Zeremonie im Ovalsaal von Schloss Hubertusburg abzuhalten. Dafür gibt es von Mai bis September fünf Termine. Für einige gäbe es bereits Anmeldungen beziehungsweise Vormerkungen. „Unsere Standesbeamte führt an jedem der fünf Tage bis zu drei Eheschließungen durch. Ein paar Termine sind noch frei“, erläuter Katja Hannß.

15 Jahre nach „Schnapszahl“-Hochzeit

In Wermsdorf, aber nicht im Ovalsaal haben sich vor knapp 15 Jahren Martina Hennig und Andreas Schmidt aus Luppa das Ja-Wort gegeben. Und zwar am 7.7.2007. Sie hatten in der OAZ davon gelesen, dass an diesem Tag noch Eheschließungen möglich seien und entschieden sich nur wenige Wochen zuvor, dieses markante Datum zu nutzen. „Den Hochzeitstag hat noch keiner von uns beiden vergessen“, betont Martina Schmidt-Hennig. Unvergesslich sei auch der Tag selbst gewesen. Dazu gehörte, dass ein Fotograf der OAZ das Paar bei seinem Eintreffen auf dem Hof des Alten Jagdschlosses bereits erwartete. Während dem Brautpaar die Zeit bis zur Eheschließung zu knapp erschien, habe er sich nicht abwimmeln lassen. Er werde das Foto schon schnell genug aufnehmen. Das war so gegen 6.45 Uhr, denn die Luppaer trieben es mit der 7 auf die Spitze und heirateten 7.07 Uhr.

Ob das markante Datum ein gutes Omen für das Gelingen der Ehe ist, lässt sich anhand dieses Paares schwer sagen. „Bevor wir heirateten, kannten wir uns schon 17 Jahre“, erklärt Martina Schmidt-Hennig. Die Kinder waren schon 14 und 16 Jahre alt. Bis man sich das Ja-Wort gab, habe man also so manche Klippe umschifft, die andere Paare erst in ihrer Ehe zu bewältigen haben.

Von Axel Kaminski