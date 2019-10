Heizanlage der Goetheschule in Mügeln wird überholt

Mügeln

Der Winter ist noch nicht da, aber der Beginn der Heizperiode rückt langsam näher. Die Mügelner Oberschüler müssen die sinkenden Temperaturen nun wohl nicht mehr fürchten: Der Hauptausschuss der Stadt konnte jüngst ein Maßnahmenpaket beschließen, das neben der Heizungsanlage auch die Lüftungs- und Sanitäranlagen ihrer Goetheschule betreffen.

Der Stadtrat hatte ihn dazu im September bevollmächtigt, weil esin dessen Sitzung nicht möglich war, zu einer Entscheidung über das rund 57 600 Euro umfassende Auftragspaket zu kommen. Die angemeldeten Zweifel, ob die Firma Ausbau Mügeln, die den Auftrag wollte, berechtigt sei, die Arbeiten auszuführen, blockierten eine Entscheidungsfindung. Zudem entspann sich eine Diskussion, ob die Firma, die ihn einbaut, oder nur der Heizkessel einer speziellen Klimarichtlinie entsprechen müsse.

Zweifel lösten sich auf

Bereits am Tag darauf war klar, die Posse war perfekt, denn dieser Patt hätte vermieden werden können. „Die Ausbau GmbH hatte nie ein Problem, dass Genehmigungen ausgelaufen waren“, sagt Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) auf Nachfrage.

Er habe bei der Zulassungsstelle von Mitgas nachgefragt, bei der Firmen die Berechtigung, einen sogenannten „Gasschein“, um am Gasnetz des Versorgers zu arbeiten, erwerben. „Diese Berechtigungen lagen dort vor. Die Verlängerung war ausgestellt, es lag wahrscheinlich nur daran, dass die Unterlagen uns als Stadt oder dem Planer noch nicht erreicht hatten“, beschreibt er.

Ein Problem, das es also nie gab, wie auch das der behaupteten Hürde, eine klimaneutrale Zertifizierung müsse vorliegen. „Das ist in diesem Förderprogramm überhaupt nicht gefordert“, sagt Ecke jetzt. Aus dem Fördertopf „Brücken in die Zukunft“ des Freistaats (Verwaltungsvorschrift Investkraft) waren der Stadt Mittel bewilligt worden und hätten durch den Verzug gar verloren gehen können.

Zeitverzug von drei Wochen

„Das hat mich persönlich ein bisschen geärgert, weil wir eigentlich vorhatten, den Kessel in der ersten Ferienwoche zu wechseln.“ Stattdessen erhielt die Firma in dieser nun zunächst einmal den Auftrag. „Dann werden die Ferien jetzt sehr knapp“, sagt Ecke.

Damit sich das nicht wiederhole, habe er alle Stadträte gebeten, im Vorfeld das Gespräch zu suchen – statt den Rat und die Verwaltung in der Sitzung zu überfahren. „Sollte wieder so etwas sein, dass man hier anruft, und sagt: ‚Passt mal auf, ich habe da etwas festgestellt, mir ist da etwas zu Ohren bekommen oder ich habe Recherchen betrieben – hier stimmt etwas nicht.’“ So habe das nur die eine Nachwirkung – den Zeitverzug von drei Wochen für die Arbeiten in der Goetheschule.

Von Manuel Niemann