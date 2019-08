Olganitz

Großveranstaltungen benötigen oft viele helfende Hände. So war es natürlich auch beim Musik-Festival Nachtdigital, das am vergangenen Wochenende zum letzten Mal im Bungalowdorf Olganitz stattfand und tausende Besucher nach Olganitz lockte.

Mehr als 250 Helfer im Einsatz

In den Vorbereitungen und während der Veranstaltung waren über 250 Helfer mit von der Partie. Dazu kamen Techniker, unter anderem für die Bühnen oder auch die Security. Ganz lokal wurde Nachtdigital, wie schon in den vergangenen beiden Jahrzehnten, von den freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Cavertitz und dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) unterstützt.

Von der Schnittwunde bis zum komatösen Patienten

Dabei sind die Anforderungen an die Helfer bei einem Festival wie Nachtdigital keine alltäglichen, verrät Jan Näther vom DRK-Kreisverband Torgau-Oschatz: „Unsere Hauptaufgabe ist die Versorgung von Patienten auf dem kompletten Festival-Gelände. Von der kleinen Schnittwunde bis zum komatösen Patienten, der ins Krankenhaus transportiert werden muss.“ Die Helfer seien in vielen Fällen darum bedacht, die Patienten nicht abtransportieren zu müssen, solange dies nicht erforderlich sei, wie Näther erklärt: „Die Teilnehmer kommen ja hier her, um dabei zu sein und nicht im Krankenhaus zu liegen. Manchmal mussten wir aber auch schon Patienten abholen lassen, die in einen Zelthering getreten sind.“ In den letzten Jahren habe das DRK-Team häufig mit Schnittverletzungen oder Insektenstichen zu tun gehabt.

Zusammenarbeit mit Drug-Scouts

Insgesamt sei es aber immer ruhiger geworden, wie Näther rückblickend erklärt: „Als ich angefangen habe, haben wir mehr rotiert. Das ist aber vermutlich auch wetterbedingt, wo sich die Festival-Teilnehmer mittlerweile immer mehr auf das oft warme Wetter eingestellt haben, um Kreislauf-Beschwerden vorzubeugen.“ Jan Näther ergänzt zu möglichen Behandlungen durch alkoholischen Überkonsum: „Da funktioniert unsere Zusammenarbeit mit den Drug-Scouts wirklich gut. Jemand, der nur ausnüchtern muss, wird bei uns erstversorgt und dann zu den Drug-Scouts gebracht.“

Neun Sanitäter vom DRK pro Schicht

Das DRK war am vergangenen Wochenende mit jeweils neun Sanitätern pro Schicht aktiv und arbeitete im Zwei-Schicht-Betrieb. Etwas anders war das bei den Helfern der freiwilligen Feuerwehren. Auch mit neun Mann pro Schicht, allerdings im 3-Schicht-Betrieb, angefangen am Freitagnachmittag, standen die ehrenamtlichen Helfer bereit.

Martin Sternberger, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Olganitz, erklärte, dass es die Hauptaufgabe der Feuerwehr sei, am Nachtdigital-Wochenende für den Ernstfall bereit zu stehen und das Brandschutzkonzept umzusetzen. Darüber hinaus wurde auch in diesem Jahr zum Beispiel der Sicherheitsdienst dabei unterstützt, wenn Nachtdigital-Besucher verbotenerweise in der Nacht baden gingen. Dafür stand die Feuerwehr mit Personal und einem Boot zur Verfügung.

Wehren der gesamten Gemeinde dabei

Den Feuerwehr-Dienst stemmt die Olganitzer Feuerwehr allerdings nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit den Wehren der gesamten Gemeinde. „Die Planung wird bereits ein paar Monate vor dem Festival geklärt und es erklären sich eigentlich immer Kameraden aus allen Wehren zum Dienst bereit, manche sind auch in mehreren Schichten mit dabei“, so Martin Sternberger.

Grill im Container

An wirklich schwerwiegende Einsätze konnte sich Martin Sternberger nicht erinnern: „In den Anfangsjahren hat mal ein Container gebrannt, weil jemand einen Grill in den Müll geschmissen hat, aber sonst hatten wir es eher mit Kleinstbränden zu tun.“, so Sternberger, für den die Räumung des Festival-Geländes vor ein paar Jahren – genauso wie für DRK-Helfer Jan Näther – in Erinnerung blieb. Sowohl Näther, als auch Sternberger erklärten, dass es in diesem Fall spannend gewesen sei, zu sehen, wie die Umsetzung des im Vorfeld der Veranstaltung erarbeiteten Konzepts klappt und wie gut DRK, Feuerwehr, Security und Veranstalter zusammen gearbeitet haben. Schließlich seien alle Beteiligten bereits Monate im Voraus an der Erstellung von Sicherheits- und Brandschutzkonzepten beteiligt, die am Nachtdigital-Wochenende umgesetzt wurden.

Von Dominik Ferl