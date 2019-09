Herrenhaus Mannschatz: Behörden halten eine Rettung noch für möglich

Mannschatz

Die Zukunft des maroden Herrenhauses in Mannschatz steht weiter in den Sternen. Nach Einschätzung des Landratsamtes und des Landesamtes für Denkmalpflege ist das denkmalgeschützte Gebäude noch zu retten. Laut Eckhard Rexroth, Dezernent für Bau und Umwelt, ist das ehemalige Herrenhaus zwar sehr schwer beschädigt, aber ein Abriss könne noch verhindert werden.

Kreisbehörde will Eigentümer in die Pflicht nehmen

Die Kreisbehörde will nun den Eigentümer in die Pflicht nehmen, der in der Gemeinde Jade bei Oldenburg in Niedersachsen wohnen soll. Mittel zum Zweck soll eine sogenannte Anhörung des Eigentümers durch die Kreisbehörde sein. Die Anhörung sei an den Grundstückseigentümer gegangen. „Eine Antwort liegt noch nicht vor“, teilte Rexroth jetzt auf Anfrage mit. Der Eigentümer soll zuerst einen Gutachter oder Planer benennen und beauftragen.

Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nötig

„Die Sicherungsmaßnahmen am Dachstuhl, Notdeckung, Regenwasserableitung sind umfangreich und bedürfen einer ingenieurmäßigen Untersuchung“, nennt der Dezernent den Grund für diese Forderung. Anschließend soll durch den Gutachter ein Sicherungskonzept erstellt und eventuell Fördermittel beantragt werden. Und schließlich soll die Dachsicherung umgesetzt werden. „Nach derzeitigem Stand ist es ungewiss, ob der Eigentümer seine Verantwortung für das Gebäude wahrnehmen kann und will“, dämpft Rexroth die Erwartungen.

Das Mannschatzer Herrenhaus, das über Jahrzehnte im Besitz der bekannten Schafzüchter-Familie Gadegast gewesen ist, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet, ging dann in Volkseigentum über und wurde von der LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) „Neues Leben“ Bornitz bewirtschaftet. Nach der Wende verkaufte die Treuhand-Gesellschaft das Ritterguts-Gebäude Anfang der 90er Jahre.

Von Frank Hörügel