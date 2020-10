Herzuntersuchung in Echtzeit mit neuer Sonde in der Collm-Klinik Oschatz

Oschatz

Wenn das Herz nicht mehr richtig mitspielt, außer Takt gerät oder das Blut nur mit halber Kraft durch den Körper pumpt, dann ruhen alle Hoffnungen des Betroffenen auf dem Kardiologen – dem Spezialisten für Herz-Kreislauferkrankungen. Der Chefarzt der Inneren Abteilung der Collm-Klinik Dr. Hans-Joachim Kolb ist Kardiologe. Und als solcher ist er glücklich über eine Investition der Collm-Klinik, mit der die Herz-Untersuchungen deutlich präziser als bisher vorgenommen werden können.

Neuestes Herzecho-Hochleistungsgerät

„Besonders stolz sind wir auf unser neuestes Herzecho-Hochleistungsgerät, das zusätzlich eine dreidimensionale Ultraschalluntersuchung in Echtzeit ermöglicht“, sagt Kolb. Da die dreidimensionale Erfassung in Echtzeit passiert, wird auch von 4-D-Echo gesprochen.

Herzklappen besser sichtbar

„Damit können wir die Herzklappen viel besser sehen, Entzündungen oder auch etwaige Blutgerinnsel erkennen. Innerhalb von wenigen Sekunden wird das gesamte Herz mittels vieler zweidimensionaler Ultraschallbilder erfasst und zu einer dreidimensionalen, räumlichen, bewegten Struktur rekonstruiert“, erklärt der Chefarzt. Nach seinen Angaben werden vom Kardiologenteam der Collm-Klinik, zu dem auch Oberarzt Sebastian Mitius gehört, zwischen drei und fünf Untersuchungen mit dem neuen Herzecho-Hochleistungsgerät pro Woche durchgeführt.

Stethoskop des Kardiologen

Das „Stethoskop des Kardiologen“, wie die Ultraschall-Sonde genannt wird, gelangt über die Speiseröhre in die Nähe des Herzens. Der bewegliche Ultraschallsensor wird an einem flexiblen Schlauch angebracht und dann über den Mund in die Speiseröhre eingeführt. Für die Betroffenen ist das meist eine unangenehme Vorstellung. Doch Chefarzt Kolb beruhigt: „Der gefürchtete Würgereiz lässt sich durch ein lokales Betäubungsmittel im Rachen oder ein leichtes Beruhigungsmittel sehr gut beherrschen.“

Gezielte Eingriffe am erkrankten Gewebe

Ist der Ultraschallsensor dann an Ort und Stelle und liefert die gewünschten Bilder, dann kann der Kardiologe auf dieser Grundlage entscheiden, ob und welche gezielten Eingriffe am erkrankten Gewebe vorgenommen werden sollten. „Dies betrifft insbesondere die spezifische Planung für einen Verschluss des linken Vorhof-Ohres, das Verschließen von Lecks bei Klappenprothesen sowie die minimalinvasiven Implantationen von Klappen-Prothesen“, erläutert der Chefarzt.

Spezialisierte Behandlung des Patienten

Mit dieser modernen Untersuchungsmethode können bereits in der Collm-Klinik die entscheidenden Weichen für eine spezialisierte Behandlung des Patienten gestellt werden, die dann in einer Spezialklinik vorgenommen wird – etwa im Herzzentrum Leipzig.

Weiter Standard-Untersuchung mit Ultraschallsonde auf dem Brustkorb

Neben dem neuen Verfahren mit 4-D-Technik wird in Oschatz meist weiter auf eine Standard-Untersuchung gesetzt, bei der eine Ultraschallsonde außen an den Brustkorb aufgesetzt wird. „Dieses Verfahren liefert bereits viele Informationen über die Hohlräume des Herzens, die Herzklappen, den Herzmuskel und die Leistungsfähigkeit des Herzens“, so Kolb. Falls detailliertere Untersuchungen benötigt werden, kommt das 4-D-Echo zum Einsatz.

Von Frank Hörügel