Oschatz/Collm-Region

Ein knisterndes Feuer, angenehme Wärme und der Duft nach frischem Holz – bricht der Winter an, sind der Kaminofen oder die Holzheizung für viele nicht mehr wegzudenken. Doch der Weg bis zum gemütlichen Kaminabend kann mit einer Menge Aufwand verbunden sein, denn die wichtigste Ressource muss ständig neu angeschafft werden: das Brennholz.

Fündig wird der Kaminfreund schon dort, wo das Holz wächst, nämlich im Wald. Bei der sogenannten „Selbstwerbung“ kann das Holz vom Kaminbesitzer selbst aufbereitet werden, das ist auch kostengünstiger. Wie ein Sprecher des Forstbezirks Taura, zu dem die Reviere Schmannewitz und Reudnitz gehören, auf Anfrage mitteilt, kann dazu mit den Revierförstern ein Termin vereinbart werden. Die Telefonnummern finden sich auf der Website des Forstbezirks.

Motorsägenschein bei Holzarbeiten notwendig

Bei Arbeiten, die das Sägen von Holzstämmen erfordern, ist allerdings ein Sägeschein vonnöten. Wie der Sprecher erklärt, kann ein solcher direkt bei Sachsenforst erworben werden. Außerdem müssen die Bestimmungen von Sachsenforst eingehalten werden, um Unfälle zu vermeiden, dazu gehört etwa das Tragen von Schutzkleidung. Je nach Verfügbarkeit ist es aber auch möglich, schon aufbereitetes Holz aus dem Wald abzuholen.

Ralf Böhme, der zuständige Revierförster für Wermsdorf im Forstbezirk Leipzig, kann momentan kein aufbereitetes Holz zur Abholung anbieten, dieses sei voraussichtlich im ersten Quartal des neuen Jahres wieder verfügbar. Selbstwerbung ist auch bei ihm möglich. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine Bewegung beim Preis: „Nadelholz ist derzeit günstiger als Laubholz“, erklärt er. Dies liege vor allem an der Trockenheit und am Borkenkäferbefall. Darüber hinaus offerieren auch private Anbieter Brennholz. Die „Brennholzwelt Dahlen“ bietet die Sorten Birke, Buche und Eiche an, aber auch ein Kaminholz-Mix lässt sich im Sortiment finden.

Holz-Mix als Geheimtipp

Geschäftsführer Torsten Schönnagel hat einen Favoriten unter den Angeboten: „Ich empfehle den Brennholz-Mix, weil dieser Weich- und Hartholz enthält“, erklärt er. Weichholz sei wichtig zum Anbrennen, Hartholz zur sauberen Verbrennung. Die Brennholzwelt bietet einen Liefer- und Abholservice an. Durch eine erhöhte Nachfrage betrage die Lieferfrist bis zu 14 Tage, wie Inhaber Schönnagel berichtet. Auch „Holz-Baran“ in Luppa bietet direkt nutzbares Holz an. Hier ist allerdings nur Selbstabholung möglich. Als besondere Dienstleistung wird ein Zuschnitt-Service geboten, bei dem das eigene Material in die gewünschte Größe gesägt wird.

Doch nicht nur Kaminbesitzer können in den Genuss eines Feuers kommen – auch ein Lagerfeuer kann für winterliche Stimmung sorgen. Kleinere Mengen Brennholz gibt es im Baumarkt.

Von Florian Reinke