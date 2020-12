Hier gibt es in der Collm-Region Weihnachtsgans und Co. zum Abholen

Oschatz/ Collm-Region

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen, und so werden auch die Festtage unter außergewöhnlichen Bedingungen stattfinden. Auch wenn der Restaurantbesuch über die Weihnachtsfeiertage ausfallen muss: Auf die gewohnten Spezialitäten muss nicht verzichtet werden. Denn in der gesamten Collm-Region bieten viele Gastronomen typische Gerichte wie die deftige Weihnachtsgans bequem zum Abholen an – und so landet der Braten ohne aufwendige Küchenarbeit auf dem Teller. Allerdings gibt es seit dem gestrigen Montag mit der neuen Corona-Schutzverordnung weitere Einschränkungen: Zwar bleibt das Abholen von Speisen weiterhin erlaubt, allerdings darf sich dabei nur 15 Kilometer vom Wohnort wegbewegt werden.

Lindeneck Oschatz

In der Oschatzer Gaststätte Lindeneck stehen am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag vier Gerichte zur Auswahl. So werden Entenbrust, Gänsekeule und Roulade angeboten, auch das klassische Schweineschnitzel steht auf der Karte. Die Gänsekeule ist für 13,60 Euro erhältlich, die Entenbrust für 14,90 Euro. Der Wirt bittet darum, schnellstmöglich zu bestellen, um allen Wünschen nachkommen zu können. Die Speisen können dann an den beiden Feiertagen verzehrfertig zur Mittagszeit abgeholt werden, am 25. Dezember zusätzlich auch abends. Wer es besonders bequem mag, muss das Haus nicht einmal verlassen: Das Lindeneck liefert auch ohne zusätzliche Gebühren nach Hause. In Vorfreude auf Weihnachten lässt sich ein spezielles Angebot auch schon am vierten Advent in Anspruch nehmen.

Bestellungen unter Telefon 03435/92 66 22; Adresse: Goethestraße 5, Oschatz

Gänsemarkt Wermsdorf

Für alle, die zeitlich flexibel sein möchten, bietet der Gänsemarkt Wermsdorf das Passende. Bis zum 22. Dezember kann der Gänsebraten mit Soße, Rotkohl und den Gänsemarktklößen eingeschweißt abgeholt werden. Zum Verzehr ist dann nur noch das Erwärmen im Ofen oder in der Mikrowelle notwendig. Der Markt öffnet bis dahin täglich von 10 bis 19 Uhr. Eine Vorbestellung ist erst ab einer Menge von 20 Portionen notwendig. Ein Gericht gibt es zum Preis von 14,95 Euro. Auch im „Lockdown“ kann der gesamte Gänsemarkt weiterhin öffnen. Wer vor den Feiertagen Appetit auf ein deftiges Gericht hat, kann bis zum 22. Dezember Gänsebrust oder -braten außerdem schon gewärmt abholen. Auch Hobbyköche werden im Gänsemarkt fündig: Die frische Weihnachtsgans zur eigenen Zubereitung gibt es weiterhin im Sortiment, ebenso wie Gänseteile und alle anderen Produkte rund um die Gans.

Abholung: Gänsezucht Wermsdorf, Am Lindigt 1, Grimma, Ortsteil Mutzschen

Gasthof zum Bahnhof, Wermsdorf

Im Gasthaus zum Bahnhof in Wermsdorf wird Wert darauf gelegt, Müll zu vermeiden. „Kunden werden gebeten, Behältnisse mitzubringen“, sagt Wirtin Antje Becker. Das Abholen der Speisen ist auch hier am 25. und 26. Dezember möglich, eine Vorbestellung ist aber notwendig. Serviert werden zum Beispiel Wild und Fisch mit typischen Beilagen. Jetzt noch einen Gänsebraten zu bestellen, ist allerdings nicht mehr möglich, die Bestellfrist dafür lief schon am 9. Dezember ab.

Bestellung unter Telefon 034364 52 370; Adresse: Grimmaer Straße 27, Wermsdorf

Hotel und Restaurant Pelzer, Reudnitz

Das Hotel und Restaurant Pelzer bietet gleich zwei Variationen an. Am 23. Dezember ist die Abholung von kalten Speisen möglich, die flexibel zuhause erwärmt werden können. „Häufig bringen die Kunden dafür ihre Behältnisse mit“, heißt es im Restaurant auf Nachfrage. Der Preis wird hierbei pro 100 Gramm berechnet: So gibt es etwa Gänsekeule und Hirschbraten für 2,30 Euro beziehungsweise 2,50 Euro. Dazu werden passende Beilagen wie Apfelrotkohl, Speckrosenkohl oder Rahmwaldpilze serviert. Auf der Website ist das gesamte Menü einzusehen, darunter auch Suppe und Dessert. Die Abholung ist am 23. Dezember von 10 bis 11 Uhr möglich. Am 26. Dezember stehen warme Gerichte auf der Karte, die verzehrfertig mitgenommen werden können. Im Angebot sind etwa Hirschbraten für 12 Euro, Entenkeule für 11 Euro, aber auch ein Schweineschnitzel für ebenfalls 11 Euro. Um eine zeitnahe Bestellung wird gebeten.

Bestellung: E-Mail hotel.pelzer@ t-online.de oder per Telefon 034361 660 (Freitag bis Sonntag ab 9 Uhr); Adresse: Waldstraße 41, Cavertitz, Ortsteil Reudnitz

Landgasthof Bornitz

Eine umfassende Auswahl offeriert auch der Landgasthof Bornitz. Spezialitäten wie Gänsekeule, Gänse- und Entenbrust finden sich ebenso auf der Speisekarte wie die Rinderroulade oder ein Lachsfilet auf Bandnudeln. Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Schweineschnitzel und Quarkkäulchen werden in kleineren Kinderportionen zubereitet. Das komplette Speisenangebot, inklusive Vorspeisen und Desserts, ist auf der Website des Landgasthofes zu finden. Bis spätestens zum 20. Dezember müssen alle Bestellungen über die Hotline eingegangen sein.

Bestellung unter Telefon 03435 / 62 28 56 oder 0172 / 80 65 343; Adresse: Friedensstraße 23, Liebschützberg, Ortsteil Bornitz

Wirtshaus zur Einkehr, Wellerswalde

Besondere Flexibilität bietet das Wirtshaus zur Einkehr in Wellerswalde. Hier können die Gerichte mit Beilagen selbst zusammengestellt werden. Im Angebot sind verschiedene Bratengerichte wie Enten-, Gänse- und Hirschbraten. Die Beilagen reichen von Klößen über Rotkraut bis hin zu Pilzen. Die Gerichte kosten zwischen 15 und 18 Euro, bestellt werden kann bis zum 15. Dezember.

Bestellung unter Telefon 03435 / 66 03 40; Adresse: Merkwitzer Straße 17, Liebschützberg, Ortsteil Wellerswalde

Restaurant Santorini , Oschatz

Natürlich muss es zu den Weihnachtstagen nicht immer ein festlicher Braten sein – auch ein mediterranes Essen bringt Genuss in die eigenen vier Wände. So bietet auch das griechische Restaurant Santorini in der Oschatzer Innenstadt am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag einen Abhol- und Lieferservice an. Sowohl zur Mittags-, als auch zur Abendzeit steht dieser zur Verfügung. Allerdings wird darum gebeten, schon vor den Feiertagen die Bestellung aufzugeben. Die Speisekarte reicht vom klassischen griechischen Salat über Gyros bis hin zum Lammfilet. Doch auch der Grieche verzichtet nicht vollends auf traditionelle Weihnachtsessen: Auch eine Gänsebrust mit Rotkohl und Klößen für 16,90 Euro steht auf der Speisekarte, ebenso Gänsekeule und Lammhaxe mit den gleichen Beilagen. Das gesamte Angebot ist auf der Website einzusehen. Besonders attraktiv: Für Selbstabholer werden 10 Prozent Rabatt berechnet, nach Hause geliefert wird im gesamten Stadtgebiet Oschatz.

Bestellung unter Telefon 03435 92 09 39; Adresse: Rosmarinstraße 38, Oschatz

