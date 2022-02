Hier plant die Stadt Oschatz neue Eigenheime

Oschatz

Zuzug, vor allem aus Leipzig und dem Umland, ist seit einigen Jahren ein wichtiges Thema für die Stadtverwaltung. Bezahlbares Bauland ist hier noch eher zu finden als in und um die Metropole. Die Erschließung und Vermarktung von Eigenheimbauplätzen im Stadtgebiet und den Ortsteilen ist ein wesentlicher Investitionsfaktor. Vor allem junge Familien wolle man damit gewinnen.

Wie viele Eigenheime gibt es bereits in Oschatz?

Seit 1990 hat die Stadt 286 Bauplätze erschlossen. Die meisten davon in Thalheim (46), dem Fliegerhorst (121) und am Blumenberg und im Gärtnerweg (jeweils 23),gefolgt von Kirschweg (18), Cunnersdorfer Weg und Altstadtblick (jeweils 12). Weitere Standorte sind in Zöschau, Merkwitz, der Nossener Straße und der Nordstraße zu finden.

Wo kommen perspektivisch Bauplätze hinzu?

Die Stadt sieht in den kommenden vier Jahren Potenzial für 292 weitere Eigenheime. Die größte Zahl an Bauplätzen ergibt sich dabei in Zschöllau (51), dem Fliegerhorst (42), Oschatz West (30) und an den Gärten des Motocrossgeländes Altoschatz (30).

Welche Bedenken gibt es gegen die weitere Schaffung von Bauplätzen?

Linken-Fraktionschef Thomas Schneider sieht kritisch, dass an der Nordschule, der Oststraße und dem Motocrossgelände Kleingartenparzellen weichen sollen. Man müsse hier sensibler sein, als beim Altstadtblick und der Neubauernsiedlung in Altoschatz. „Gärten sind, genau so wie Häuser, auch Lebensqualität“, sagt er. Holger Schmidt (CDU) hält dem entgegen, dass in den Sparten teilweise ein Drittel der Parzellen leer stehen oder brach liegen. „Hier sollten wir mit dazu beitragen, die Flächen zu konzentrieren.“

Auf welchen rechtlichen Grundlagen fußt die Erschließung?

In der Regel sind Bebauungspläne nach Baugesetzbuch vorgesehen. Für insgesamt neun mögliche Eigenheime an Riesaer Straße und Am Stadtgut greift laut Bauamtsleiter Torsten Heinrich Paragraph 34 des Baugesetzbuchs: Innerhalb bestehender Bebauung ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich in die Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.

Welche „Hürden“ müssen die Bebauungspläne noch nehmen?

Bis 2025 sind Mittel in Höhe von 1,551 Millionen Euro für Erschließung und Bebauungspläne geplant. Die Finanzierung vorausgesetzt, können die Vorhaben umgesetzt werden. Verschiebungen sind möglich. Einwände der Bürger oder Institutionen, die beteiligt werden, gilt es abzuwägen. Pläne bedürfen inzwischen eines Vorlaufs von zwei Jahren. Bauamtsleiter Heinrich führt dafür vor allem umfangreiche naturschutzrechtliche Belange an. Bisweilen sind vor der eigentlichen Erschließung noch Vorarbeiten notwendig, wie etwa Baufreiheit im Fliegerhorst, die Verlegung von Abwasserkanälen am Wasserturm oder der Abbruch von Garagen am Arthur-Moritz-Weg.

Von Christian Kunze