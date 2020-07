Hier schwitzt nur der Döner-Roboter: Faruk Göksel aus Oschatz setzt auf moderne Technik

Oschatz

Er schwitzt nicht, er wird nicht krank und ist früher als sein Chef auf Arbeit. So oder ähnlich hatte einst Duran Kabakyer aus Aalen die Vorteile seiner Erfindung beschrieben. Und weil die grammatikalischen Unzulänglichkeiten im Interview dazu in Stefan Raabs „TV total“ immer wieder ausgeschlachtet wurden, drehte der Erfinder den Spieß um und vermarktete seine Idee dann unter „der Gerät“. Den Gerät gibt es seit Ende Mai auch in einem Oschatzer Dönerimbiss in der Innenstadt.

Interessiert habe ihn diese Erfindung schon eine ganze Weile, gibt Faruk Göksel, Geschäftsführer des Restaurant „Doy Doy“ zu Protokoll. Der Vorteil, nicht vor dem heißen Grill Fleisch schneiden zu müssen, sei nicht zu unterschätzen – insbesondere in den vergangenen Jahren, als die Sommer besonders heiß waren. Daneben biete „Der Gerät“ Sicherheit bei der Personalplanung. Selbst der größte Ansturm lasse sich in Ruhe bewältigen, wenn die Messer automatisch die Streifen vom Spieß abschneiden. Man könne sich völlig darauf konzentrieren, die Fladenbrote zu füllen und brauche nicht plötzlich einen Mann mehr am Tresen oder am Drehspieß.

„Das ist total sicher“, schildert Faruk Göksel die Arbeitsweise der sich auf- und abwärts bewegenden Messer. Sie würden sogar dann stehenbleiben, wenn an ihnen ein Stück Fleisch hängen bleibe. Für Finger oder andere Körperteile bestehe dank ausgeklügelter Sensorik also gar keine Gefahr. Die Maschine arbeite auch absolut störungsfrei – einen Servicemechaniker habe er noch nicht benötigt. Allerdings habe er einige Anrufe beim Hersteller tätigen zu müssen, um zum Beispiel die Sicherheitsabschaltung richtig deuten zu können.

Die Kunden bräuchten sich nicht darum zu sorgen, dass der Döner-Roboter zu viel Fleisch abschneidet und seine Dönerfüllung dann kalt sein könnte. Die Fläche, auf die die Fleischstreifen fallen, wird von unten angewärmt und natürlich lasse sich die Menge regulieren. Ebenso wie der Anteil des scharf gebrutzelten und des weichen Fleisches. Von seinen Kunden habe er bisher nur positives Feedback gehabt, sagt Faruk Göksel, der in seinen Restaurant an der Altoschatzer Straße am Tag über einhundert Döner zubereitet.

Von Axel Kaminski