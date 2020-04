Hilfe in Corona-Zeiten: Mit Alltagsbetreuer Olaf Kozok auf Tour

Thalheim/Oschatz/Dahlen

Morgens, 9 Uhr im Oschatzer Stadtteil Thalheim: Olaf Kozok klingelt an der Tür von Helga und Arndt Lehmann. Helga Lehmann öffnet, überreicht ihm zwei Pakete, die er zur Post bringen soll, ein Arztrezept, eine Einkaufsliste samt Tasche und die aktuelle Ausgabe der Oschatzer Allgemeinen Zeitung – „damit du auf dem Laufenden bleibst“, sagt die 76-Jährige. Das Ehepaar nutzt den Service der Alltagsbetreuung von Kozok und seiner Lebensgefährtin Jana Heimanns schon seit Längerem. In der Corona-Krise, sagt Helga Lehmann, ist er unverzichtbar geworden. „Die SenioriVital-Alltagsbetreuung leistet das, was ihr Name schon sagt. Sie betreut ältere Menschen, die auf sich allein gestellt sind, aber noch vital sind, ist anerkannter Betreuungsdienst, aber kein Pflegedienst – diesen Service könnten wir leisten, wenn wir ausgebildetes Pflegepersonal einstellen“, erklärt Kozok. So bleibt es derzeit bei Botengängen, an diesem Tag gibt es unter anderem sieben Einkaufslisten.

Olaf Kozok bringt Pakete für Helga und Arndt Lehmann zur Post, holt Medikamente und erledigt Einkäufe Quelle: Christian Kunze

30 Klienten

Helga und Arndt Lehmann sind zwei von derzeit etwa 30 Klienten, die die Hilfe der Alltagsbetreuung in Anspruch nehmen. Da Lehmanns sich immer gleich für eine Woche versorgen, fällt der Einkauf etwas größer aus. Helga Lehmann geht mit Olaf Kozok die Liste durch. „Wenn es nicht alles gibt, ist das nicht so schlimm, wir stellen keine Ansprüche. Hauptsache, wir haben überhaupt etwas zu essen“, so der 81-jährige Arndt Lehmann. Mit ihren Kindern, die in Oschatz, Leipzig und Dresden wohnen, halten sie derzeit nur geringen Kontakt – wohl das Mittel der Wahl in Corona-Zeiten. Keinen Abstand halten muss Olaf Kozok zum Talisman auf dem Armaturenbrett des grünen Transporters, mit dem er unterwegs ist – ein Plüschzwerg. Ein Geschenk der Lehmanns, er fährt immer mit.

Der Plüschzwerg ist immer mit auf Tour. Quelle: Christian Kunze

Die nächsten beiden Klienten wohnen in Dahlen. Ebenfalls ein Ehepaar, beide Ende 60, er an Demenz erkrankt. Auf der Fahrt dorthin erzählt Olaf Kozok von den ursprünglichen Plänen, die er in diesem Frühjahr hatte und die nun, wenn überhaupt, nur verzögert umgesetzt werden können: Die Etablierung eines Demenz-Netzwerkes in Kooperation mit dem Landratsamt Nordsachsen und weiteren Partnern. Der Startschuss dafür wurde beim Pflegetag in Oschatz im November vergangenen Jahres gegeben. „Nun sind wir hier durch die Corona-Auflagen ausgebremst und stehen überwiegend per Mail in Kontakt, um voranzukommen“, sagt Kozok. Denn herkömmliche Beratungen sind passé. Das Netzwerk soll jenen helfen, denen die derzeitige Situation, die Einschränkungen im Alltag und Isolation mit sich bringt, besonders zu schaffen macht: Demenz-Erkrankten und deren Angehörigen. „Unser Ziel ist es, für das Krankheitsbild zu sensibilisieren und jene, die betroffen sind, zu unterstützen“, so Kozok.

Abstand am Gartentor

In Dahlen angekommen, werden wir bereits am Gartenzaun empfangen. Ein großer roter Korb und zwei Leergutkästen stehen am Tor, welches den in diesen Tagen gebotenen Abstand garantiert. Die pensionierte Lehrerin und ihr Mann, einst Betriebswirt, wollen anonym bleiben – vor allen Dingen deshalb, weil nicht alle Menschen im Umfeld mit der Krankheit umgehen können. „Die unmittelbaren Nachbarn haben Verständnis, kennen zum Teil eigene Fälle im Familienkreis. Aber es gibt auch jene, die sich über meinen Mann lustig machen oder mit der Diagnose überfordert sind“, sagt die in Schmannewitz aufgewachsene und vor zwei Jahren wieder in die Region zurückgekehrte Frau.

Abwechslung im Garten

Demenz-Patienten, so Olaf Kozok, müssten unter den gegebenen Umständen noch stärker in den Fokus gerückt werden. „Vor den Einschränkungen war da auch mal die Gelegenheit, gemeinsam Musik zu hören, sich über die Lieblingsinterpreten auszutauschen und vieles andere mehr. Jetzt sind Gespräche zwar immer noch möglich und wichtig, aber sämtliche Gruppenaktivitäten mussten wir natürlich einstellen.“ Beginnend beim Basteln für diverse Anlässe, über Gruppenausflüge, Spielenachmittage oder Vorträge reichte das Spektrum, das alten, erkrankten Menschen Struktur und Freude in den Lebensabend brachte. „Bei Demenz ist die Aktivität noch in stärkerem Maße tagesformabhängig als bei nicht betroffenen Menschen“, weiß Olaf Kozok. Im Falle des Dahlener Ehepaares könne der Verlust der Gruppenaktivitäten durch deren großes Grundstück samt Garten kompensiert werden, wo es jetzt viel zu tun gebe – getreu den Worten Goethes „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“, die auf einem Holzschild am Eingang des Eigenheims zu lesen sind.

Zwangspause am Einkaufsmarkt

Auch diesen Einkaufszettel hat Kozok mit auf den Weg bekommen. Quelle: Christian Kunze

Nächste Station ist der Netto-Markt in Dahlen, hier gibt es eine Zwangspause: Weil er, wie viele andere Märkte inzwischen auch, nur noch mit Einkaufswagen betreten werden darf und deren Zahl limitiert wurde, warten wir wie ein halbes Dutzend andere Menschen auch darauf, einen Wagen zu bekommen. Einige Einkäufer tragen Mundschutz, weitere zusätzlich Handschuhe. Solche Bilder, meint Kozok, verunsichern die Menschen zusätzlich. „Medizinische und nicht medizinische Masken, Abstandsregeln, besonders gefährdete Berufsgruppen – die Zahl der Informationen und Eindrücke ist riesig. Wer beispielsweise in Fahrzeugen nebeneinander säße, verringere das Risiko deutlich im Vergleich zu denen, die hintereinander säßen, meint er – weil Tröpfchen so leichter im Genick des anderen landen könnten als beispielsweise an der Front- oder Seitenscheibe.

Nicht alles bekommen

Letzte Station ist der Oschatzer Marktkauf, hier arbeiten Kozok und ich vier Listen ab, inklusive der Einkäufe für seine Mutter. Die Besorgungen reichen von Kaffeesahne über Katzenfutter bis hin zu Eiern und frischer Wurst – nicht alles ist an diesem Tag zu haben, da muss Olaf Kozok am nächsten Tag noch einmal los. „Zum Glück“, sagt er, „haben die meisten dafür Verständnis“ – so wie Rita Görner, die letzte auf der Liste an diesem Tag im Ortsteil Kleinforst. Dass nicht exakt das im Beutel ist, was sie aufgeschrieben hat, stört sie nicht. „Viel wichtiger ist doch, dass jemand ab und zu nach mir schaut. Denn ich habe doch hier nur meine Katze“, sagt sie.

