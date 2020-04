Hilfsangebot aus Schweta: Ärztin im Ruhestand gibt Sauerstoffgerät ab

Mügeln

„Wir wären froh, wenn wir jemandem helfen können“, sagt Artin Hofmann, während er das Garagentor öffnet. Die Coronakrise ist auch hier in Schweta allgegenwärtig: Im Fernsehen häuften sich die Berichte, dass an Covid-19 erkrankte Patienten unter Atemnot litten und befürchtet werde, Intensivplätze mit Beatmungsgeräten könnten irgendwann nicht mehr ausreichen.

Paar will in der Krise helfen

In dem 80-Jährigen und seiner 79-jährigen Frau Sieglinde entstand dabei der Wunsch, etwas zu tun. Und der Studienrat und die Sanitätsrätin erinnerten sich an das Sauerstoffgerät, dass seit sie in Rente ging, in der Garage schlummert.

„Ich habe in Kemmlitz gearbeitet, bei den Kaolinwerken und dann noch zwei Jahre in Wermsdorf,“ sagt Sieglinde Hofmann. Über 40 Jahre sei sie Betriebsärztin gewesen. „Nach der Wende war es ja notwendig, dass man noch irgendwas tut“, erinnert sie sich. „Da habe ich dann die Sauerstofftherapie angefangen, Akupunktur und alles, was es da noch so gab.“

Das Sauerstoffgerät hatte Sieglinde Hofmann bis zur Rente im Einsatz. Es ist intakt. Quelle: Manuel Niemann

Gerät dient der Sauerstoffgabe für medizinische Zwecke

Die Sauerstofftherapie bot sie vor allem für ältere Kunden an, „die doch ein bisschen zu tun hatten mit der Luft.“ Nicht im Notfall wie etwa bei einer Herzinsuffizienz oder einer sich bei Covid-19 einstellenden Lungenentzündung, sondern als einfache Sauerstoffgabe für medizinische Zwecke, erzählt sie, während ihr Mann aus der Garage noch Zubehör für den sogenannten Vargator zusammensucht.

„Hier kann man regeln“, beschreibt Artin Hofmann die Arbeitsweise des Geräts. Über eine kleine Pumpe werde soviel Sauerstoff zugeführt, wie benötigt werde. Neben einer großen Sauerstoffflasche, die sich transportieren lässt und fünf Masken sind auch noch zwei kleine Sauerstoffflaschen dabei: Sie stammen aus einem Nothilfekoffer, noch aus Sieglinde Hofmanns Zeit im Bergbau. „O2 steht extra dran.“

Neben der großen geben die Hofmanns auch zwei kleine Sauerstoffflaschen ab. Quelle: Manuel Niemann

Neuer Besitzer gesucht

„Im Prinzip wäre es etwas für ein Pflegeheim oder Asthmatiker, die das in dieser Zeit brauchen. Es ist zur Sauerstoffgabe gedacht“, sagt Sieglinde Hofmann. Auch der Collm-Klinik und dem Gesundheitsamt haben die beiden das Gerät angeboten. „Das ist bestimmt drei oder vier Wochen her. Das war ziemlich am Anfang“, sagt sie. „Vielleicht auch ein HNO-Arzt, das könnte ich mir vorstellen“, überlegt er.

Aber es müsste sich noch nicht einmal um eine medizinische Einrichtung handeln. „Das wäre egal. Wenn es jemand privat gibt, der Angst hat, weil er doch etwas schwer Luft kriegt oder das Gefühl hat, so etwas könnte mir jetzt gut tun, kann er sich melden“, sagt die frühere Medizinerin.

Ebenfalls noch vorhanden: Die Masken zum Gerät, die noch verpackt sind. Quelle: Manuel Niemann

„Es geht ja um die Zeit, es geht uns alle an. Ob es nun der Einzelne ist oder das Heim oder das Krankenhaus.“ Das Gerät sei da gewesen und jetzt sei es nötig, zu helfen. Etwas abzugeben sei da das Leichteste. „Warum soll das Gerät in der Garage stehen?“ „Wir wollen nur helfen“, ergänzt ihr Mann. „Wir wollen nichts dafür haben.“

Wer Interesse an dem Sauerstoffgerät hat, kann sich mit einer kurzen Begründung unter der E-Mail-Adresse Oschatz.Redaktion@lvz.de an die OAZ-Redaktion wenden.

