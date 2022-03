Mügeln

Dem im Herbst 1815 in Lübeck geborenem Lyriker Emanuel Geibel wird das Zitat: „Frühling ist die schöne Jahreszeit, in der der Winterschlaf aufhört und die Frühjahrsmüdigkeit beginnt“ zugeschrieben. Um letzterer zu begegnen, hat der Mügelner Heimatverein ein Rezept: Er lädt am Sonntag zur Frühjahrswanderung ein. Außerdem hilft Bewegung an frischer Luft dabei, das Immunsystem zu stärken.

Die Strecke wird vom Mügelner Markt im Tal des Krebsbaches bis nach Lüttnitz führen. Von dort geht es nach Gaudlitz. Über den Kahlenberg führt die Route weiter zur Kranichau und dann zurück ins Mügelner Stadtzentrum. „Die Strecken ist etwa zwölf Kilometer lang“, erläutert Organisator Günter Schwerdtner. Vielleicht ist das Wetter ja seiner Zeit voraus und die Stimmung unterwegs ebenfalls, so dass man einen weiteren, vertonten Vers von Geibel anstimmen kann: „ Der Mai ist gekommen“.

Treffpunkt für alle Wanderfreunde aus Mügeln und Umgebung ist 9 Uhr auf dem Markt. Es wird keine Teilnehmergebühr erhoben. Eine Rast mit Imbiss ist nicht vorgesehen, die Wanderer verpflegen sich bei Bedarf aus dem eigenen Rucksack.

Von Axel Kaminski