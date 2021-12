Historiker wagt mit Wermsdorfer Heimatverein Neustart

Wermsdorf

Lange war es ruhig um den Heimatverein in Wermsdorf, doch mittlerweile stehen die Zeichen auf Neustart. Mit einem neuen Vorstand starten die Mitglieder wieder durch. Welche Ziele jetzt verfolgt werden und worum sich die Heimatfreunde kümmern wollen, darüber spricht der 1. Vorsitzende Dr. Jens Kunze im OAZ-Interview. Der gebürtige Tharandter arbeitet als Historiker im Magdeburger Stadtarchiv und lebt seit elf Jahren mit seiner Familie in Wermsdorf.

Warum hat man so lange nichts vom Wermsdorfer Heimatverein gehört?

Es gab Veränderungen an der Spitze des Vereins und wir mussten uns erst einmal sortieren. Dabei stand auch die Frage im Raum, wer neuer Vorsitzender wird. Da ich die Woche über in Magdeburg arbeite und nicht vor Ort bin, fiel es mir zunächst schwer, das Amt zu übernehmen. Doch als ich die Aufgabe dann kommissarisch übernommen hatte, konnte ich feststellen, dass es ganz gut funktioniert, weil es sehr aktive Mitglieder vor Ort gibt.

Jetzt ist der komplette Vorstand neu aufgestellt. Wie kam es dazu?

Dass sich Gundolf Schmidt, der den Verein lange geleitet hatte, zurückziehen wollte, war schon länger bekannt. Dann war der 2. Vorsitzende überraschend zurückgetreten und das zog weitere Entscheidungen nach sich. Eigentlich wollten wir den Übergang fließend gestalten und nach und nach mit neuen Leuten in den Vorstand wechseln. Jetzt ist das auf einmal passiert. Das ist so etwas wie ein Generationswechsel, was ein bisschen lächerlich klingt, weil ich mit meinen 54 Jahren auch nicht mehr der Jüngste bin.

Der neue 1. Vorsitzende Dr. Jens Kunze mit seinem Stellvertreter Thomas Pfüller, Schatzmeister Thilo Blamberg und Schriftführer Frank Etzrodt (v.l.). Quelle: Thomas Pfüller

Wie ist der Verein heute aufgestellt?

Alle im Vorstand sind schon länger im Verein und auch aktiv. Außerdem sind viele davon gut vernetzt, auch mit anderen Vereinen. Insgesamt sind wir 40 Mitglieder, darunter viele treue Anhänger, die uns großzügig mit ihren Beiträgen unterstützen. Es wäre wirklich schade gewesen, wenn die Vereinsarbeit aufgehört hätte, denn wir haben genug zu tun.

Woran denken Sie dabei konkret, was wird die nächste Aufgabe des Vereins sein?

Aktuelles Projekt ist der königlich-sächsische Meilenstein, der bei den Bauarbeiten für die Grundschule in Wermsdorf gefunden wurde. Dieser Stationsstein stammt aus der Zeit von 1859 bis 1866 und ist momentan zur Restaurierung in der Werkstatt und soll nächstes Jahr wieder aufgestellt werden. Hier begleiten wir den Prozess und teilen uns mit der Gemeinde die Kosten. Für uns sind Arbeiten wie diese ein wichtiges Aushängeschild. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch einen Vortrag organisieren, wenn der Stationsstein dann wieder öffentlich präsentiert wird.

Wie möchten Sie den Heimatverein verstanden wissen: Als Bewahrer der Geschichte, eher forschend oder auch als Veranstalter in der Gemeinde?

Unter Gundolf Schmidt war der Verein sehr aktiv beim Aufbau eines Radweg-Lehrpfades. Dieses Netz wollen wir weiter pflegen, aber mir als Historiker ist natürlich die Heimatforschung wichtig. Hier wollen wir uns in Zukunft auch mit Veröffentlichungen zeigen, das können einzelne Beiträge, eine schöne Karte – da gibt es zum Beispiel von Thomas Pfüller tolle Sachen in der Sammlung – oder ein kleines Buch sein.

Jens Kunze (l.) mit Gundolf Schmidt, der den Heimatverein viele Jahre lang als Vorsitzender geleitet hat. Quelle: Thomas Pfüller

Wermsdorf war schon oft im Fokus von Publikationen oder Veranstaltungen. Gibt es da überhaupt noch Neues zu erzählen?

Ich gehe davon aus, dass wir hier immer noch Neues erfahren können. Allein schon das Beispiel des königlich-sächsischen Meilensteines zeigt, dass die Geschichte interessant bleibt. Außerdem habe ich noch viel Material zu früheren Zeiten, etwa zu dem Amtmann, der im Alten Jagdschloss agierte und das Rittergut in Gröppendorf besaß. Unser Vorstandsmitglied Thomas Pfüller hat außerdem Aufzeichnungen über die Bessarabien-Deutschen, die zeitweilig in Hubertusburg lebten – da gibt es noch viel zu erzählen.

Sie sagen von sich, dass Sie das Alte Jagdschloss interessanter finden als Schloss Hubertusburg. Wie kommt das?

Das hat damit zu tun, dass ich mich als Historiker auf das 15. sowie 16. Jahrhundert und die Zeit bis zum 30-jährigen Krieg spezialisiert habe. Das Alte Jagdschloss wurde kurz vor dem 30-jährigen Krieg gebaut und war dann eigentlich so etwas wie eine Investruine: Durch den Krieg wurde es gar nicht genutzt wie vorgesehen. Und als später dann die großen Jagden begannen, hat man gemerkt, dass es eigentlich zu klein und nichts für den sächsischen Hof war. Das Schloss Hubertusburg ist mir persönlich zu protzig.

Ob das die Mitglieder des Freundeskreises Schloss Hubertusburg gerne hören?

Das trübt unser Verhältnis jedenfalls nicht. Wir haben einen guten Kontakt zu den Mitgliedern des Freundeskreises und möchten den jetzt auch gerne wieder intensivieren. Das gleiche gilt für den Heimatverein Mutzschen. Auch da gibt es viele Verbindungen, an die man anknüpfen kann. Uns interessiert auch, was andere in der Region machen, ob das nun die Heimatvereine in Mügeln und Oschatz oder die Leute im Vogtshaus sind. Ein gutes Miteinander ist uns wichtig, deshalb freuen wir uns auch über die Verbindung zur Gemeinde Wermsdorf. Da klappt die Zusammenarbeit sehr gut, wir sind zum Beispiel vor Beginn der Sanierung im Alten Jagdschloss in das Vorhaben einbezogen wurden. Später wollen wir auch die Räume im Westflügel mit nutzen.

Was wünschen Sie sich für Ihre Zeit als Vorsitzender des Wermsdorfer Heimatvereins?

Momentan haben wir nur wenig jüngere Mitglieder, da könnten wir durchaus noch Verstärkung brauchen. Generell freue ich mich auf neue Mitstreiter. Wer Interesse hat, kann mich einfach ansprechen oder uns über Facebook kontaktieren. Schön wäre auch, wenn uns Wermsdorfer ihre Schätze anvertrauen. Wer historische Dokumente, Schriftstücke oder Karten hat und damit nichts mehr anfangen kann, stößt damit bei uns auf Interesse. Uns ist wichtig, dass so etwas nicht verloren geht.

Von Jana Brechlin