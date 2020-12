Historische Bleiglasfenster zurück in Liptitzer Kirche

Liptitz

Die Liptitzer haben sich selbst ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht: Nachdem sie jahrzehntelang ein Dasein auf dem Dachboden des Kirchturmes gefristet haben, sind zwei historische Bleiglasfenster jetzt wieder in den Innenraum zurückgekehrt.

Bauern stifteten Schmuckstücke

Gestiftet wurden die Schmuckstücke der Kirche im Jahr 1902 von Familie Barth aus Wiederoda. Die Stifter waren Bauern und so zieren die Fenster typische Erntedanksymbole wie Blumenranken, Weintrauben und volle Ähren. Ursprünglich, weiß der Liptitzer Andreas Scheller, waren diese links vor dem Altar angebracht – bis sie in den 1980er Jahren aus dem Kirchenschiff verschwanden.

Anzeige

Auch die Widmung ist erhalten geblieben. Quelle: Jana Brechlin

Verborgen im Kirchturm

„Die Fenster waren damals in einem sehr schlechten Zustand und wurden auf einem alten Tisch im Kirchturm abgelagert“, berichtet Barbara Scheller. Beim Kirchenputz sei man dann und wann wieder darauf gestoßen und so entstand irgendwann auch die Idee, die Fenster wieder ans Licht zu holen. „Zunächst hatten wir vor, eines der Fenster in einem Rahmen, der die Scheiben von hinten beleuchtet, an der Wand anzubringen“, blickt Andreas Scheller zurück.

Ein Kreis schließt sich

Doch letztlich sind die über 100 Jahre alten Schmuckstücke in die Wand rechts vom Altar eingesetzt worden. „Die Familie Barth hatte früher auf dieser Seite im Kirchenschiff ihre eigene Loge, von der aus sie den Gottesdienst verfolgte. Jetzt kommen hier die Buntglasfenster hin – insofern schließt sich ein Kreis“, beschreibt er.

Immer wieder Umbauten

Und der Platzwechsel passt auch zur wechselvollen Baugeschichte des Gotteshauses in der jüngeren Zeit. Denn durch die Umbauten, die zu DDR-Zeiten Platz für eine Winterkirche schafften, gibt es nun auch die Möglichkeit, die Fenster gut zu präsentieren: Diese befinden sich in einer Wand, die vor der eigentlichen Außenwand entstanden ist. „Die Öffnungen hab ich mit dem Winkelschleifer gemacht und zum Glück wurde exakt gemessen, denn die Fenster passen nun genau und werden durch das natürliche Licht, das von außen in die Kirche dringt, angestrahlt“, so Scheller.

Teilweise nur noch Splitter übrig

Aufgearbeitet und ausgebessert wurden die Stiftergaben von 1902 durch Mitarbeiter der Glaswerkstätten Fritzsch in Rittersgrün. „Wir haben die kaputten Scheiben ausgetauscht“, berichtet Handwerker Norbert Stampe, „in manchen Feldern waren nur noch Splitter übrig, deshalb mussten wir letztlich alles auseinander bauen.“ Die kaputten Elemente seien dann nachgebaut worden.

Malerei im Ofen gebrannt

Die Malerei musste anschließend nachgearbeitet oder zum Teil auch neu gezeichnet werden, bevor die Scheiben dann mehrfach im Ofen gebrannt wurden. Auch die Bleiprofile wurden in der Werkstatt in Rittersgrün neu angefertigt. „Mitunter waren wir drei bis vier Tage mit einem Element beschäftigt“, macht Stampe den Aufwand deutlich. Die Arbeit hat sich gelohnt: „Die Fenster sind wie neu und die Farben richtig frisch“, freut sich Barbara Scheller.

Liptitzer mit Kirche verbunden

Rund 3500 Euro hat die Restaurierung gekostet. Geld, das nun die neue, vereinigte Kirchgemeinde aufbringen muss. „Wir haben hier im Ort aber auch Spenden gesammelt“, sagt Barbara Scheller. Viele würden sich der Kirche verbunden fühlen. So finden sich zum Beispiel immer Helfer für den Kirchenputz oder für Bauarbeiten. „Eine ganz treue Seele ist da etwa Konrad Günther – er hilft immer mit“, lobt die Liptitzerin.

Von Jana Brechlin