Historisches Schmalspur-Abenteuer in Oschatz

Oschatz

Volle Fahrt voraus. Das sind gedrosselte 20 Kilometer pro Stunde. Schwerfällig schlängelt sich die lokbespannte Schmalspurbahn auf der 17 Kilometer langen Strecke von Oschatz nach Kemmlitz. Dabei trägt die Döllnitzbahn Feriengäste und Touristen in historischen Personenwagen über die Schiene.

Der „Wilde Robert“ ist zur letzten Winterfahrt des Jahres nicht wie geplant unter Dampf. „Die alte Dame“, wie Lokführer Werner Springer sagt, ist defekt. Für die 27-Tonnen-Dampflokomotive springt kurzerhand die Diesellok ein. Jener sollte eigentlich eine Pause vergönnt sein. Denn wochentags chauffiert der aus Österreich stammende Triebwagen wertvolle Fracht zwischen Mügeln und Oschatz: Schüler. Ein Schulweg der Superlative. Schüler südlich der Messestadt nehmen eben nicht Bimmelbahn und Bus.

Schaulustige an der gesamten Strecke

Am Oschatzer Südbahnhof startet die Tour, vorbei am O-Park und durch die grüne Landschaft Nordsachsens. Am Wegesrand grüßen Alpakas einer ansässigen Alpaka- und Straußenfarm. Auch allerlei winkende Hände und Hobby-Fotografen sind an allen möglichen und unmöglichen Streckenabschnitten zu sichten. Aus fahrenden Autos wird gefilmt, ein Radfahrer hält auf der Landstraße mit, um beim nächsten Bahnhof das nostalgische Highlight vor die Linse zu bekommen. Das touristische Aushängeschild ist eine wahre Attraktion.

Lokführer Springer hat während der Fahrt unerlässlich Unterstützung im Führerhaus. Eddy Menzel hat die Strecke genau im Blick, auf der es keine Form- oder Lichtsignale gibt. Das Gespann gewährleistet die Sicherheit auf und neben dem Gleis via Zuruf. Kommandos wie „Frei“ und „Gesichert“ klingen gegen den lauten und ratternden Dieselmotor der E-Lok an. Der ein oder andere Pkw-Fahrer passiert denkbar knapp die teilweise schwer einzusehenden Bahnübergänge. Deshalb arbeiten Menzel und Springer nach dem Vier-Augen-Prinzip.

Vereinsmitglieder auch neben den Gleisen gefragt

Der 15-jährige Eddy ist seit 2016 unter den 66 Ehrenamtlern im Verein „Wilder Robert“engagiert. Der Schüler will später wie sein 61-jähriger Lehrmeister den Lokführerschein erwerben. Arbeitseinsätze gehören auch zum Aufgabenbereich der Freiwilligen. Darunter fällt die Pflege von Bahnhofsanlagen mitsamt Gebäude. Eindrucksvoll zeigt sich die Arbeit beim Aufenthalt in Mügeln, dem ehemals größten Schmalspurbahnhof Europas.

Über die Jahre wurden die Gebäude und Gleisanlagen modernisiert. Zudem werden die historischen Fahrzeuge von allen Vereinsmitgliedern aufgearbeitet. Auch die „alte Dame“, die derzeit im Lokschuppen ruht, wird wieder fahrbereit gemacht. Ein kleines Metallteil ist dafür verantwortlich, dass das historische Gefährt an jenem Tag nicht übers Gleisbett rollt. Drei von Ruß bedeckte Männer schwitzen während der Reparatur am Fahrwerk. Springer, der im Werkzeugmaschinenbau in Kemmlitz aktiv ist, gibt seinen Kameraden wertvolle Tipps. Die Ehrenamtler profitieren von der Erfahrungen anderer.

Ausfahrt mit Aussichten auf Dörfer und Region

Nach 20-minütigem Aufenthalt bei Kuchen, Wienern oder einem Heißgetränk steht der schwere Teil der Strecke für die Schmalspurbahn bevor. Bis Kemmlitz muss der Zug eine Steigung überwinden, bewegt sich mit langsamen zwölf Kilometern pro Stunde gen Ziel. An der Endhaltestelle tut sich ein Kaolinwerk auf. Das weiße Mineral ist wichtiger Bestandteil der Porzellanproduktion. 100 Jahre transportierte die Döllnitzbahn das Material vom Abbaugebiet nach Oschatz – auch Springer zählte zu den Lokführern.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Rückfahrt durchquert die Bahn nochmals die eben passierten Industriegebiete und Dörfer, laviert zwischen Wohnhäusern – teilweise tut sich zwischen Zug und Zäunen nur eine Distanz von knapp eineinhalb Meter auf. Weiter geht es über hügliges Land, vorbei an über 28 Windrädern. Ende der Route: Oschatz Süd. Bereit fürs nächste Schmalspur-Abenteuer. Das Dampfross ist inzwischen auch wieder einsatzbereit.

Von Stephanie Riedel