Schmannewitz/Mügeln/Luppa

Im Naturbad Luppa gab es in diesem Jahr bereits einen echten Besucherrekord. Am Wochenende mit über 30 Grad tauchten um die 1500 Besucher ins kühle Nass. Das sind sogar mehr als im Hitzejahr 2018. Im Durchschnitt seien es pro Tag immer um die 500 Besucher. Die Badekultur habe sich geändert, meint Badpächter Holger Kühn.

„Die meisten Leute gehen heutzutage erst ab 30 Grad baden. Am Montag waren es 29 Grad und die Tage zuvor war es nicht heiß. Da hatte ich 15 Gäste.“ Dabei hat das Naturbad einige Vorzüge. „Man kann hier ungestört über 1000 Meter schwimmen. Das ist in den meisten Beckenbädern nicht möglich. Im Naturbad gibt es mitten im Wasser Inseln und auch unterschiedliche Wassertemperaturen. Ebenfalls sehr angenehm ist es, hier einfach nur barfuß zu laufen.“

Zudem bieten die Betreiber aufblasbare Rutschen, Wasserspielzeug und die Möglichkeit, ein Abzeichen im Stundenschwimmen zu erhalten. „Eine Elfjährige erhielt im letzten Jahr die Bronzeauszeichnung, weil sie eine Stunde ohne Hilfsmittel geschwommen ist. Vier Teilnehmer bekamen Silber bei eineinhalb Stunden. Drei erreichten nach zwei Stunden Gold. Holger Kühn ist gespannt, wer sich in diesem Jahr der Herausforderung stellen wird. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das Naturbad Luppe ist seit Kurzem auch auf Instagram zu sehen. Hier werden fast jeden Tag neue Bilder vor und nach den Öffnungszeiten gepostet. Darauf sieht man, welche Aufgaben vor Ort zu erledigen sind, bevor das Bad für Besucher geöffnet werden kann.

Im Naturbad Luppa können Abzeichen im Stundenschwimmen erreicht werden. Quelle: Holger Kühn

Im Naturbad Luppa gibt es neben der 22 Hektar großen Wasserfläche einen FKK-Bereich, einen Sandstrand, einen Bootsverleih, Sanitäranlagen, Schwimminseln und Gastronomie. Zudem bringt Holger Kühn den Besuchern auch gerne das Stand Up-Paddling bei. Die Wassertemperaturen liegen im Naturbad Luppa aktuell bei 24 Grad. Am 3. August startet hier die Beach Party.

Niedrigwasser in Schmannewitz

„Jetzt läuft es wirklich gut hier im Waldbad Schmannewitz“, sagt Pächter Harald Kutsche. Die warmen Tage und die Sommerferien lassen die Besucher ins Bad strömen. Einen Besucherrekord gab es in diesem Jahr hier jedoch noch nicht. Aber abgesehen von den 14 Tagen, in denen die Temperaturen kühler wurden, waren täglich viele Besucher da. Zwischen 300 und 400 Gäste sind es im Durchschnitt. Und das, obwohl das Waldbad aufgrund des sinkenden Wasserpegels mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. „Der 1-Meter-Springturm ist nach wie vor in Betrieb, aber den 3-Meter-Turm und die Rutsche mussten wir aufgrund des Niedrigwassers schließen.“

Auch wenn im Waldbad Schmannewitz nicht gerutscht werden kann, herrscht aktuell reger Betrieb. Quelle: Kristin Engel

Das hier das Wasser fehlt, liege am trockenen Rekordsommer 2018 und an dem lauen Winter, der nicht genügend Schnee und Wasser brachte. Das etwas flachere Wasser stört die Besucher jedoch weniger. Das familienfreundliche Bad ist auch besonders für kleine Kinder zwischen null bis sechs Jahren gut geeignet. „Es ist hier alles sehr überschaubar. Schattenplätze sind gegeben. Auch die Boote sind bis jetzt noch zu verleihen. Wir hoffen, dass das Wasser nicht weiter sinkt. Sonst muss das auch vorerst eingestellt werden.“ Bis zum 3. Oktober bleibt das Bad noch geöffnet. Dann kommt es ganz auf das Wetter an, ob die Badetage im Waldbad Schmannewitz noch verlängert werden.

50-Meter-Bahnen in Mügeln

Im Stadtbad Mügeln wird bis zum 15. September geplant. Jedoch kann es auch eher geschlossen werden, sollte es dann bereits frischer werden. Doch bisher ist daran nicht zu denken. Am heißen Wochenende Ende Juni konnten zwischenzeitlich gar keine neuen Besucher rein gelassen werden, weil die Kapazitäten erschöpft waren. Im Durchschnitt kommen zwischen 400 und 500 Besucher täglich ins Stadtbad Mügeln. Wie bei allen Freibädern war der Ferienanfang etwas durchwachsen, doch jetzt herrscht reger Badebetrieb. „Nach einigen schlechten Tagen brauchen die Leute immer etwa zwei Tage, um ins Freibad zu gehen.

Wir sind eines der wenigen Bäder, die 50-Meter-Bahnen haben. Wir haben in unserem familienfreundlichen Bad einen riesigen Nichtschwimmer-Bereich, Rutschen und Planschbecken. Wir sind ausgestattet mit zwei Schwimmmeistern, zwei Kassiererinnen und einem Rettungsschwimmer, der vor allem dann dabei ist, wenn die Schwimmkurse statt finden“, wirbt Schwimmmeister Martin Zapf für das Bad. Die Kurse starten meistens ab halb 5 am Nachmittag. In den Ferien gibt es diese gelegentlich auch früh halb 10. Hier können die Anfänger in aller Ruhe das Schwimmen lernen.

Die nächsten heißen Tage stehen bevor und die Freibäder freuen sich auf die vielen Badegäste.

Von Kristin Engel