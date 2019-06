Oschatz

Viel Schweiß fließt in diesen Tagen auch auf den beiden Oschatzer Großbaustellen – am Platsch und auf der Wohnstätten Baustelle an der Döllnitz. Hohe Temperaturen sind die Mitarbeiter von Hochbau Ganzig im Sommer gewohnt, doch die gestrige Hitze toppt bisherige Ereignisse. In den Nachmittagsstunden werden auf den Baustellen in Sonnenlagen über 40 Grad Celsius gemessen. Mit Strohhut und mit Sonnenbrille sowie einem guten Hautschutz trotzen die Mitarbeiter der Hitzewelle. Je nach Bedarf wird ein Teil der Arbeitszeit in die frühen Morgenstunden vorgezogen. Betonierte Flächen werden durch Wasser möglichst lange feucht gehalten. Das macht die Arbeit im Untergeschoss der Baustelle etwas erträglicher. Auch auf der Platschbaustelle wird gerade unter erschwerten Hitzebedingungen gearbeitet. Da die Baustelle direkt nach Süden ausgerichtet ist, heißt es hier viel schwitzen und sich nach Möglichkeit gut vor der sengenden Sonne schützen. Heute gibt es auf den beiden Baustellen bei etwa 25 Grad Celsius die Möglichkeit, noch einmal durchzuatmen, bevor in der kommenden Woche die Hitze noch einmal zurückkehren soll.

Von Hagen Rösner