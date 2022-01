Oschatz

Wetterfrosch, Hobby-Meteorologe, der Oschatzer Kachelmann. Ja, all diese Bezeichnungen kennt Sebastian Schuffenhauer bereits über sich. Ihn fasziniert, was Wetter alles bewirken und auch anrichten kann. Das wurde ihm bereits 2002 bewusst, als das Elbehochwasser die Region bedrohte. „Es gab einen extremen Niederschlag. Im Erzgebirge kamen fast 400 Liter auf einem Quadratmeter Regen herunter. Und das in gerade einmal 48 Stunden. Das muss man sich einmal vorstellen. Das sind vier volle Badewannen. Wo soll das Wasser in so kurzer Zeit hin? Das ist enorm. Das war der Ursprung.“

So spannend kann Wetter sein

Damals war er beeindruckt, wie spannend Wetter sein kann. So wie auch die Hitzeperiode 2003 mit Dürre und Trockenheit. „Jeder kleine Funken kann da ein Feuer auslösen“, sagt Sebastian Schuffenhauer. Da er selbst Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, kann er sich noch gut an die vielen Einsätze erinnern. „Damals war ich noch in Bautzen. Erst 2010 kam ich nach Oschatz und so auch in die Oschatzer Feuerwehr“, erzählt der 37-Jährige. Spektakulär seien damals auch die Hitzegewitter gewesen. „Man merkt im Sommer bereits vorher, wenn ein Hitzegewitter im Anmarsch ist, weil die Luftfeuchtigkeit ansteigt. Man schwitzt, ohne sich überhaupt zu bewegen. Wenn man dann den Himmel beobachtet, sieht man die dunklen Wolkenfronten. Aus diesen können kräftige Gewitter entstehen.“

Ein weiteres Wetterschauspiel, das er nie vergessen wird, war Kyrill im Jahr 2007. Denn damals fegte durch Bautzen eine Orkanböe von 143,5 Kilometer pro Stunde. „Ich wurde beinahe von einem Dachziegel erschlagen, als ich zu einem Feuerwehreinsatz wollte. Ich war gleichzeitig fasziniert, was ein Sturm alles anrichten kann. Ich habe gesehen, wie ein Schild inklusive des Betonsockels aus der Erde gerissen wurde. Beachtet man, wie riesig ein solcher Betonsockel ist, kann man die Kraft dahinter erahnen. Und das mitten in der Stadt.“

Sebastian Schuffenhauer hält das Wetter auch mit seiner Kamera fest. Quelle: privat

Damals fing er an, das Wetter genauer im Blick zu haben. 2010 bekam er seine erste eigene Wetterstation zu Weihnachten von seiner Frau geschenkt. Die Station hatte dann gleich noch am zweiten Weihnachtsfeiertag installiert, um zu überprüfen, ob alles funktioniert, und um die ersten Daten abzulesen. Da er am Weihnachtsfeiertag nicht bohren wollte, befestigte er die Wetterstation zunächst mit Paketklebeband. Das hielt immerhin bis zum nächsten Sturm – doch dieser war bereits zwischen Weihnachten und Neujahr. Zum Glück nahm die Station keinen Schaden und Sebastian Schuffenhauer organisierte Schlagschellen, um die Wetterstation richtig zu sichern.

Inzwischen hat der Oschatzer drei Stück auf seinem Dach. „Sie sind fast perfekt, aber noch nicht ganz ausgereift. Sie halten nicht alle Windgeschwindigkeiten aus. Die Spitzenwerte habe ich im Oktober letzten Jahres gemessen. Das war am 21. Oktober, um 12.52 Uhr mit 129,1 Kilometer pro Stunde. Danach hat der Wind den Windmesser vom Dach gefegt. Jedoch muss man dazu sagen, dass dieser bereits geflickt war und es nur noch eine Frage der Zeit war, bis das passiert. Zudem sind diese Stationen auch nur bis 110 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit ausgelegt.“ Genau an diesem Tag seien auch viele Feuerwehreinsätze zu verzeichnen gewesen.

Unwetteralarm für alle Bürger zugänglich

So hat er nun noch einen großen Wunsch: Ein WLAN-Wetterstation-Set mit XL-Farb-Display, Außensensor und App. „Diese Wetterstation wird noch benötigt, um optimal zu arbeiten, da man die Daten direkt auf das Handy bekommt“, sagt Sebastian Schuffenhauer. „Mit der App kann sogar jeder Oschatzer kostenlos meine aktuellen Daten auf das Handy erhalten. So brauche ich keinen Laptop mehr zum Auslesen der Daten, wie es aktuell der Fall ist. Der Zeitaufwand ist zu hoch, um gegebenenfalls schneller warnen zu können.“

Zur Feuerwehr kam der heutige Oschatzer durch seine Eltern und Großeltern bereits 1992. Denn alle waren bei der Feuerwehr tätig. Damals war Sebastian Schuffenhauer gerade einmal acht Jahre alt. Richtig dabei sein durfte er allerdings erst mit zehn Jahren – so lauteten zu dieser Zeit die Vorschriften. Heute hat er selbst drei Kinder – 16, 10 und 4 Jahre alt. Und sie waren und sind stets neugierig, wenn bei der Wetteranzeige von Papa wieder die ganzen bunten Lichter blinken.

Früher hat Sebastian Schuffenhauer sein Wissen über das Wetter nur privat geteilt. Heute möchte er, dass so viele Menschen wie möglich rechtzeitig informiert werden. So schloss er sich 2019 der Gruppe „Unwetteralarm Sachsen“ an. Die Facebookseite Unwetteralarm Sachsen wurde Anfang 2017 durch Jens Dreßler aus Bad Düben gegründet. Der Grundgedanke der Seite war damals wie heute, die Bevölkerung rechtzeitig und zuverlässig vor Extremwettereignissen zu warnen. Da die Seite immer mehr an Zulauf gewann, wurden die beiden Hobbymeteorologen Enrico Hirsch aus Zwickau und Sebastian Schuffenhauer aus Oschatz ins Team geholt.

Nutzerzahlen steigen

„Zeitnah wurde die Idee für eine WhatsApp-Wettermeldergruppe umgesetzt“, erzählt der Dübener Jens Dreßler. „Diese Gruppe dient den Nutzern wie auch uns gleichermaßen. Wir können den Menschen blitzschnell Gefahrenhinweise leicht zugänglich machen und anhand der zahlreichen Wettermeldungen oder Bilder der Nutzer so manche Wetterlage in ihrer Gefährlichkeit bei Eintreffen abschätzen. Gerade bei Extremwetterlagen beziehungsweise Sonderlagen wie dem Waldbrand bei Beilrode oder den Überflutungen letztes Jahr in Ostsachsen hat sich diese Gruppe im Zusammenspiel mit der Facebookseite und den anderen Medien mehr als bewährt. Mit unserer Reichweite haben wir auch zahlreiche Spendenaufrufe weiterverbreitet, um Betroffenen schnell und unkompliziert zu helfen.“

Auf vielfachen Wunsch erstellten sie seit 2020 auch tägliche Wetterberichte sowie Modellausblicke, wie sich das Wetter in der Mittelfrist entwickeln kann beziehungsweise wird. Durch akribische Arbeit, zutreffenden Warnungen und immer neue Ideen seien die Nutzerzahlen der Seite stark gestiegen. „Mit unserem Winterexperte Michael Fischer aus Lauterbach/Erzgebirge kam 2020 ein weiterer Hobbymeteorologe mit ins Team. Ebenfalls haben wir mit Sophie Kleinen aus Bretnig sowie Jessie Glück aus Radeberg Moderatoren beziehungsweise Admins für die Wettermeldergruppe gefunden. Mittlerweile unterstützen sie uns auch im Erstellen von Warnungen und täglichen Wetterberichten sowie Fotocollagen. 2021 wurde unsere Präsenz auf Instagram und Telegram erweitert. Um den Bereich abzudecken, haben wir mit Jana Schlosser aus Bad Düben und Marco Bartsch aus Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge hochmotivierte Teammitglieder gefunden“, so der Gründer der Seite.

Hoffnung auf einen echten Wintereinbruch

Für das Jahr 2022 plant die Gruppe, ihre eigene Website weiter auszubauen, das Erstellen von eigenen Wetter- und Warnkarten zu verbessern, eine Art Wetterschule einzuführen und vielleicht die ersten Versuche mit kurzen Videos. „Vielleicht als kleines Spezial wenn wir die 10 000 Abonnenten auf Facebook erreicht haben“, sagt Jens Dreßler.

„Die Leute sollen schnellstmöglich erreicht werden, um besser vor Gefahren geschützt zu werden. So können sie besonders in der Gartensaison ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen, bevor es beim Nachbarn liegt. Und natürlich um selber Schutz zu suchen“, erklärt Sebastian Schuffenhauer.

Für ihn selbst wäre es noch ein Highlight, wenn es in diesem Jahr noch einen echten Wintereinbruch in Oschatz gäbe. Dafür beobachtet er täglich ganz genau die Wettervorhersagen, um die Bürger rechtzeitig darüber zu informieren.

Von Kristin Engel