Tägliche Kontrollanrufe vom Gesundheitsamt, zweimal täglich Körpertemperatur messen und in ein Tagebuch eintragen, die Kontaktpersonen schriftlich dokumentieren ... – wir erklären, wie eine vom Amt angeordnete häusliche Quarantäne funktioniert, die in Nordsachsen schon über 400 Menschen getroffen hat. Am Anfang beginnt alles mit einem Einwurf-Einschreiben...